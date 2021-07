Chelsea Women anuncia a contratação de Lauren James

Após uma longa novela, Lauren James foi anunciada no Chelsea Women. De pronto, a atacante de 19 anos chega do Manchester United. Ela assinou um contrato de quatro anos e irá usar a camisa 19.

A inglesa retorna ao Chelsea, onde passou pelas categorias de base. Além disso, ela se reúne com seu irmão, Reece James. Por outro lado, Hannah Blundell fez o caminho inverso, como parte da negociação.

Valores e saída de Blundell

De pronto, o Chelsea não revelou valores da negociação. Entretanto, de acordo com o The Athletic, as Blues pagaram 50 mil libras, mais Blundell para concretizar a chegada de James.

O que a defensora significava para o Chelsea

Blundell chegou no Chelsea com apenas 16 anos. Desde então, nunca saiu do clube e era, junto com Spence, a jogadora mais longínqua no atual elenco. Muitos a consideravam uma lenda.

Contudo, recentemente Blundell veio perdendo espaço. Dessa forma, ir para um time onde teria mais oportunidades pode ter sido uma decisão acertada por parte da jogadora.

O que Emma Hayes e James falaram

Primeiramente, a técnica do Chelsea exaltou a recém-contratada. “Lauren é uma grande promessa, que estamos admirando por um tempo. Quando a oportunidade de contratar ela surgiu, sentimos que era o momento certo de traze-la de volta ao clube. Estamos ansiosos para ver como ela de desenvolve e para recebe-la nos treinamentos.”

Por sua vez, James falou sobre estar de volta ao clube. “É um ótimo sentimento estar de volta, a um grande clube que comecei com seis anos. Estar apta a jogar pelo time principal e retornar com Emma e o resto do grupo é ótimo. Estou ansiosa para começar e não posso esperar para ver os torcedores no Kingsmeadow.”

