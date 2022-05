Chelsea U18 pode conquistar título nesta quarta-feira

Com uma grande campanha na Copa da Liga sub-18, os Blues têm a chance de levantar a taça da competição nesta quarta-feira (4). Na fase de mata-mata, a equipe de Ed Brand venceu o Manchester United e o Stoke City.

Agora, na final, o Chelsea visita seus vizinhos do oeste de Londres. Dessa forma, Chelsea e Fulham se enfrentam no Craven Cottage para decidir o título. A partida, enfim, terá início às 15h (horário de Brasília).

Caminho até aqui

Na fase de grupos, os Blues caíram no grupo D juntamente com Blackburn, Derby County e Reading. Sem muitos problemas, os londrinos terminaram em primeiro, com sete pontos conquistados.

Na sequência, o Chelsea enfrentou o Manchester United para decidir uma vaga nas semifinais. Em Cobham, os londrinos, que perdiam por 1-0 no intervalo, viraram o jogo para cima dos Red Devils.

Com o placar de 3-2, os Blues avançaram na competição e enfrentaram o Stoke City pela vaga na final. Mesmo fora de casa, os comandados de Ed Brand venceram com facilidade pelo placar de 5-1.

Do outro lado da chave, o Fulham passou em segundo de seu grupo e, depois, venceu Manchester City e Leicester City para chegar na final.

Destaques da competição

Além das boas atuações da equipe, vale a pena ressaltar duas figuras de têm destaque até aqui. Os atacantes Malik Mothersille e Louis Flower.

Mothersille é o jogador com mais gols na Copa (quatro, até aqui) além de ter contribuído com duas assistências. Por sua vez, Flower tem duas assistências, com isso, sendo um dos destaques para essa estatística na competição.

Expectativas para a partida

Sobretudo, é uma final. Mas que também marca um dérbi forte do oeste de Londres. Blues e Cottagers disputam a mesma divisão da Premier League U18 e, no momento, tem a mesma pontuação.

Apesar de não haver a possibilidade de título para ambas as equipes, é um indicativo da rivalidade e do nível muito próximo entre as equipes.

Nesse sentido, a final desta quarta-feira representa a grande chance de título para ambas as equipes. Em especial para o Chelsea, que teve um temporada difícil nas categorias de base. No fim das contas, a final da Copa da Premier League sub-18 é a única chance restante de título para os jogadores da base com contrato profissional.

Enfim, caso os Blues vençam a partida será a segunda vez que o clube levantará o troféu. A primeira foi na temporada 2017/18, quando o Chelsea venceu o Tottenham pelo placar de 2-0.

