O que está em jogo para o Chelsea neste final de temporada?

O fim de temporada tende a ser movimentado para qualquer clube. E em Cobham isso não é diferente. As mais diversas equipes do Chelsea estão trabalhando para finalizar suas campanhas da melhor forma possível. Mesmo que cada uma delas esteja visando objetivos diferentes. Nesse sentido, as próximas semanas serão centrais para selar os destinos de cada um dos times do oeste de Londres.

Academia entre o topo e o fundo

As categorias de base dos Blues acomodam jogadores desde as categorias sub-7. Como consequência, também disputam campeonatos desde o sub-7. Porém, é somente a partir da categoria sub-18 que os atletas assumem contratos profissionais junto ao clube. Portanto, podendo disputar torneios de expressão na Inglaterra e também na Europa.

Sendo assim, algumas das competições que envolvem as equipes da base são a Premier League 2 e o EFL Trophy, disputadas pela equipe de desenvolvimento (sub-23). Assim como a Premier League U18, a FA Youth Cup e a U18 Premier League Cup, que são disputadas pela equipe sub-18.

Por fim, há a UEFA Youth League. O torneio europeu é disputado pela categoria sub-19, que tem jogadores das duas esquipes.

Depois da eliminação da competição continental e das copas nacionais, os times de desenvolvimento e sub-18 seguem disputando apenas suas respectivas ligas. Contudo, se encontram em situações bastante diferentes – apesar de o restante da temporada ser central para ambos.

Remontada é necessária para seguir na luta pelo título

Nos últimos dias 9 e 13 de abril, os Blues sub-18 jogaram e foram derrotados em duas partidas da PL U18. Contra Leicester City (0-2) e Southampton (0-3), respectivamente.

Dessa forma, o time estacionou nos 39 pontos e viu os Saints atingirem 50 pontos. Ou seja, são 11 pontos separando o Chelsea do líder da competição. Mais ainda, os londrinos têm um jogo a menos – o que pode ajudar a reduzir essa diferença.

Mesmo com os resultados recentes desfavoráveis, os jovens Blues protagonizaram grandes viradas ao longo da temporada. O que, portanto, indica que nem tudo está perdido – não apenas porque existem chances matemáticas da conquista do título. Mas também porque demonstra a capacidade da equipe.

Com cinco jogos em mãos, o Chelsea ainda enfrentará dois concorrentes diretos na busca pelo título do campeonato inglês sub-18: West Ham (23/04), Crystal Palace (30/04) e Southampton (07/05). Logo, vencer esses jogos é essencial para o confronto direto.

As demais partidas são contra o Tottenham (19/04) e Birmingham City (26/04), equipes que brigam abaixo dos Blues. Diante da necessidade e por terem um time mais forte, o Chelsea precisa somar pontos – de preferência os seis possíveis. Enfim, nem tudo está perdido para o sub-18, que ainda pode terminar conquistando o título da liga. Por outro lado, a equipe de desenvolvimento está com a corda no pescoço.

Destino não inteiramente nas próprias mãos

A atual temporada da equipe de desenvolvimento é uma grande surpresa. Mas não uma surpresa positiva. Os Blues são destaque na Premier League 2, sempre fazendo boas campanhas e brigando pelo título. Mais ainda, a equipe do oeste de Londres é a segunda maior vencedora do campeonato, com dois títulos conquistados desde a estreia da competição em 2012.

O cenário de 2021/22 é bastante único com o Chelsea brigando na parte de baixo da tabela desde o início da campanha. Agora, com três jogos restantes, o time está na penúltima colocação com 22 pontos somados. Dessa forma, são quatro pontos e um jogo a menos que o Leeds, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Mesmo com uma campanha ruim, ainda mais se comparada com o histórico do clube, foi apenas depois da derrota para o Everton na última sexta-feira (15), que os Blues passaram ao cenário em que seu destino não depende mais apenas de si. Em outras palavras, pode ser que mesmo a equipe de desenvolvimento vença todos os jogos restantes, acabe sendo rebaixada. Sem dúvidas, uma situação bastante delicada.

As próximas partidas são contra Brighton, Blackburn e Tottenham. Logo, a vitória no próximo jogo deixaria o Chelsea a apenas um ponto do Leeds – e ambos teriam 24 jogos disputados. Porém, o caminho dos Whites é complicado visto que terão City (líder) e Arsenal (terceiro colocado) pela frente.

Portanto, a equipe comandada por Andy Myers deve fazer ao máximo para conquistar os nove pontos restantes e pedir muito ao destino que esteja do seu lado para que possam se manter na primeira divisão.

2022 de encontros e vitórias

Depois de terminar a primeira metade da temporada em meio a irregularidades e uma eliminação dolorosa na UEFA Women’s Champions League, as Blues voltaram em um nível mais alto no novo ano.

Em 2022, portanto, são 13 vitórias, dois empates e apenas uma derrota (para o Manchester City na final da Copa da Liga). Mais ainda, ficaram evidentes as melhoras do time. Tanto defensiva como ofensivamente. Em outras palavras, são 50 gols feitos e sete sofridos.

Com isso, o time comandado por Emma Hayes encostou na liderança – e eventualmente assumiu a liderança do campeonato. Agora, o Chelsea Women tem um ponto de vantagem sobre o Arsenal na FA Women’s Super League e também está na final da FA Cup.

Restam apenas quatro rodadas do campeonato inglês e a final da copa para as Blues. Para não depender de outros resultados, a equipe deve vencer todas as partidas restantes. Portanto, conquistando os dois títulos pelos quais ainda disputa.

Próximos compromissos

24/04: Tottenham x Chelsea (FA WSL)

28/04: Chelsea x Tottenham (FA WSL)

01/05: Birmingham City x Chelsea (FA WSL)

08/05: Chelsea x Manchester United (FA WSL)

15/05 (a confirmar): Manchester City x Chelsea (final da Women’s FA Cup)

Sendo assim, são basicamente quatro finais de semana seguidos com partida. Além da partida do meio de semana, que é referente a um jogo adiado por conta de casos positivos de covid no elenco das Spurs. A partida que deveria ter acontecido no dia 23 de março será disputada em Kingsmeadow na última quinta-feira deste mês (28).

Uma chance restante de título

A primeira temporada completa sob o comando de Thomas Tuchel está longe do ideal. Não por conta do desempenho da equipe. Mas sim por todas as dificuldades que a equipe passou dentro e fora de campo. Além de surtos de covid, o time sofreu com muitas lesões simultâneas de jogadores chave. E, mais para o final da temporada, assim como todas as outras equipes do clube, teve que lidar com as consequências e incertezas das sanções.

Na última semana, os Blues estiveram próximos de conseguir uma remontada em Madrid e conseguir uma classificação histórica para as semifinais da Liga dos Campeões. Porém, um gol de Karim Benzema na prorrogração frustrou o plano do time.

A monumental effort, proud to be Chelsea. 💙 pic.twitter.com/yudBpls9J1 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 13, 2022

Só que, com uma semifinal de FA Cup para ser disputada poucos dias depois, Tuchel e seus comandados não tiveram muito tempo para digerir a eliminação. De forma que a resposta foi incrível em Wembley no último domingo (17): uma vitória por 2-0 sobre o Crystal Palace.

Nesse sentido, os compromissos restantes do Chelsea na temporada são as sete rodadas restantes da Premier League e a grande final da Copa da Inglaterra contra o Liverpool, prevista para o dia 14 de maio. No campeonato, o objetivo claro é assegurar uma vaga no top 4 e, consequentemente, na próxima Champions.

A briga com os rivais de Londres

No momento, os Blues ocupam a terceira colocação da PL com 62 pontos e 30 partidas jogadas. Em seguida, vem o Tottenham com 57 pontos e 32 partidas e depois Manchester United e Arsenal, respectivamente. Ambos tem 54 pontos, mas os Gunners tem uma partida a menos – exatamente contra o Chelsea.

Dessa forma, com seis jogos restantes, o máximo de pontos que os Spurs podem conquistar é 75. Ou seja, basta que a equipe de Thomas Tuchel conquiste 14 dos 18 pontos restantes para garantir o terceiro lugar para não depender de ninguém além de si. A grande questão é que ambos os times ainda enfrentam o Arsenal e no confronto direto entre as equipes do norte de Londres é inevitável que uma ou ambas deixem pontos para trás.

Portanto, a tarefa de conquistar o top 4 não é tão difícil. E treinador e jogadores devem saber muito bem a situação que se encontram e farão de tudo para obter os pontos necessários para assegurarem sua posição na liga. Enfim, os jogos restantes são:

20/04: Chelsea x Arsenal (Premier League)

24/04: Chelsea x West Ham (Premier League)

28/04: Manchester United x Chelsea (Premier League)

01/05: Everton x Chelsea (Premier League)

07/05: Chelsea x Wolverhampton (Premier League)

11/05: Leeds x Chelsea (Premier League)

14/05 (a confirmar) : Liverpool x Chelsea (final da FA Cup)

19/05: Chelsea x Leicester (Premier League)

22/05: Chelsea x Watford (Premier League)

