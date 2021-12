Chelsea U-19 avança na UEFA Youth League

Na manhã desta quarta-feira (8), a equipe sub-19 do Chelsea encerrou a fase de grupos da UEFA Youth League – a Liga dos Campeões Juvenil. Da mesma forma que a equipe principal, os jovens Blues estavam no grupo H e enfrentaram as mesmas equipes: Zenit, Juventus e Malmö.

O confronto da última rodada foi contra o Zenit, em São Petersburgo, e terminou empatada em 1-1. Apesar de conseguir chegar mais ao gol, não houve um domínio amplo do Chelsea. Nesse sentido, a equipe russa também gerou bastante perigo. No entanto, ambas as equipes não concluíram bem suas jogadas. Em outras palavras, foram 26 finalizações do lado dos Blues e 21 do lado dos tricolores russos. Ainda assim, o placar terminou com apenas um gol para cada lado.

De qualquer forma, com o empate, os jovens representantes dos azuis de Londres asseguraram a segunda colocação do grupo e avançam na competição europeia. Assim, o Chelsea segue na disputa pelo tricampeonato da UEFA Youth League – os títulos anteriores foram conquistados nas temporadas 2014/15 e 2015/16.

Ficha técnica

Árbitro: Dumitri Mutean (MDA)

Assistentes: Denis Oala (MDA) e Natalia Cebam (MDA)

Quarto árbitro: Artem Lyubimov (RUS)

Cartões amarelos: Zigangirov (Zenit); Hughes, Brooking e Thomas (Chelsea)

Zenit (4-3-3): Byazrov; Bykov, Zigangirov, Khotulev, Sandrachuk; Kim, Vasilev, Mikhailovskii; Marlanov (Khvastukhin), Saus (Belokhonov); Kuznetsov

Técnico: Konstantin Zyryanov

Chelsea (3-4-3): Bergström; Hughes, Gilchrist, Brooking; Hall (Badley-Morgan), Webster (Wareham), Simons, Thomas (Ranikne); Vale, Soonsup-Bell (Mothersille), Haigh (Castledine)

Técnico: Andy Myers

Gols: Kim (Zenit, aos 21′ do segundo tempo) e Gilchrist (Chelsea, aos 5′ do segundo tempo)

Caminho dos Blues

Os jogos da equipe sub-19 foram na mesma ordem que os da equipe principal. Nesse sentido, na primeira metade da fase de grupos a equipe enfrentou o Zenit em casa, a Juventus fora e o Malmö novamente em casa. Em seguida os mesmos confrontos, só que na ordem inversa e com o mando trocado. Dessa forma o Chelsea enfrentou o Malmö na Suécia e a Juventus na Inglaterra. Enfim, terminou a fase de grupos enfrentando o Zenit na Rússia.

Em seis jogos, foram três vitórias, um empate e duas derrotas. Nesse sentido, esse início de campanha na competição europeia não foi brilhando. Mas foi o suficiente para garantir a classificação do time, que ainda sente com as ausências de jogadores importantes que deixaram o clube no início da temporada.

Logo, os resultados na competição até aqui foram:

14/09: Chelsea 3 x 1 Zenit (Cobham Training Ground)

29/09: Juventus 3 x 1 Chelsea (Juventus Center)

20/10: Chelsea 4 x 2 Malmö (Kingsmeadow)

02/11: Malmö 0 x 5 Chelsea (Malmö Idrottsplats)

23/11: Chelsea 1 x 3 Juventus (Cobham Training Groud)

08/12: Zenit 1 x 1 Chelsea (Smena Stadium)

Classificação final do grupo

Portanto, com três vitórias, um empate e duas derrotas, o Chelsea garantiu o segundo lugar no grupo. Além disso, os Blues fizeram 15 gols, ao passo que sofreram 10:

Como resultado, a equipe londrina garantiu a vaga para os play-offs. Em outras palavras, a fase intermediária entre a fase de grupos e as oitavas de final, da qual participarão 16 equipes. Oito delas são os segundos colocados dos grupos.

Além disso, mais oito equipes entram nos play-offs vindas do caminho dos campeões nacionais. Ou seja, são equipes cujos clubes não se classificaram para a UEFA Champions League. Assim, elas percorrem um caminho diferente da fase de grupos da UEFA Youth League.

Logo, os classificados para os play-offs são:

Vencedores do caminho dos campeões nacionais: AZ Alkmaar, Deportivo La Coruña, Empoli, Genk, Hajduk Split, Midtjylland, Rangers e Zilina.

Segundos colocados dos grupos: Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea, Club Brugge, Dínamo Kiev, Inter de Milão, Sevilla e Villarreal.

Os play-offs só acontecerão em fevereiro. Porém, o sorteio dos confrontos acontecerá na próxima terça-feira (14) às 8h (horário de Brasília). Finalmente, os vencedores avançarão para as oitavas de final.

