Chelsea terá 5 desfalques na rodada final da fase de grupos da UCL

Nesta terça-feira (7), Thomas Tuchel e Ruben Loftus-Cheek participaram da coletiva com jornalistas. Nesse sentido, o treinador atualizou a lista de desfalques antes da viagem com destino a Rússia. Por sua vez, o meia dos Blues também comentou sobre a situação do elenco e sobre as oportunidades que tem recebido.

Os Blues encaram o Zenit, em São Petersburgo, com início do jogo marcado para esta quarta-feira (8) às 14h45, horário de Brasília. Com a classificação já assegurada, cabe ao atual campeão apenas confirmar o primeiro lugar do grupo. Chelsea e Juventus possuem os mesmos 12 pontos, no entanto, o time londrino tem uma vantagem de seis gols no saldo. Ou seja, uma vitória simples deve ser o suficiente para alcançar o objetivo.

Chelsea novamente com desfalques

Thevoh Chalobah, N’golo Kanté e Ben Chillwel seguem fora. Por outro lado, Mateo Kovacic havia se recuperado de lesão. Porém, testou positivo para Covid-19 e só deve retornar ao time após o próximo fim de semana. Enquanto Jorginho vem sofrendo com dores no quadril há algum tempo, conforme revelou o treinador após a derrota diante do West Ham.

Em seguida, o treinador lamentou e explicou parte das ausências para iniciar a coletiva. Mais ainda, destacou o calendário movimentado do time neste mês de dezembro:

“Tivemos uma sobrecarga aguda devido a lesão e ao calendário. Estamos sofrendo muito no setor de meio-campo. Ainda assim, o nosso maior problema não é amanhã, e sim, o jogo que surge no sábado”.

Por fim, o treinador não descartou a possibilidade de rodar o elenco. Não somente para evitar a sobrecarga dos jogadores, mas também:

“Ainda não tomamos todas as nossas decisões porque finalizamos agora o último treino antes da viagem. Contudo, podemos fazer algumas mudanças pensando no jogo contra o Leeds, no sábado“.

Retorno importante

Kai Havertz que havia sido substituído após uma entrada forte de Kurt Zouma foi relacionado e não será problema para a partida diante do Zenit. Além disso, Tuchel sinalizou que Saúl deve iniciar como titular:

“Precisamos encorajá-lo cada vez mais. Ele precisa crescer dentro do Chelsea e não vamos deixar de ajudá-lo“.

É possível que o espanhol faça dupla com Ruben Loftus-Cheek nas posições de meia central. Enfim, ao que tudo indica Tuchel está pensando no elenco, não apenas em termos de lesão. Mas também de dar a confiança necessária para todos os jogadores do plantel atuarem no melhor nível. Com isso, buscando a excelência em todas as competições que o Chelsea estiver disputando na temporada.

Loftus-Cheek ressalta a força do elenco

Após o treinador, o camisa 12 dos Blues chegou para a coletiva com imprensa. De antemão, falou sobre as oportunidades que tem recebido do treinador. Mesmo que sejam consequência das lesões que têm afetado o elenco:

“Eu me sinto bem fisicamente e é a hora de nós agirmos como time. Bem como individualmente quando temos muitas lesões. Temos um trabalho a fazer e me sinto pronto para fazê-lo“.

Além disso, o meia inglês comentou sobre o momento que passa a equipe. Mais uma vez retomando o problema das lesões e destacando aspectos da derrota para o West Ham no fim de semana:

“É do jogo. O futebol muda muito rápido. Não é como se estivéssemos jogando mal. Mas cometemos alguns erros que custaram caro. E precisamos assumir a responsabilidade disso. Temos jogado muito bem, mas isso não está sendo traduzido nos resultados“.

“Temos que ter certeza de que as bases do nosso jogo estão ajustadas. Se conseguirmos fazer isso bem e a alto nível. Enquanto diminuirmos os erros. Assim teremos uma boa margem para vencer as partidas“.

