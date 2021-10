Chelsea tem cinco indicados ao prêmio de melhor do mundo

A revista France Football divulgou a lista com os 30 nomeados ao prêmio Bola de Ouro, que será concedido ao melhor jogador do mundo na última temporada. As últimas indicações de jogadores do Chelsea haviam sido em 2018. Desta vez, o clube retornou à lista com cinco indicados. São eles: César Azpilicueta, Jorginho, Mason Mount, N’Golo Kanté e Romelu Lukaku.

César Azpilicueta

Assim que chegou ao clube, Thomas Tuchel citou a importância de recuperar os atletas mais experientes. Antes da chegada do alemão, o capitão da equipe amargava a reserva, já que Lampard havia decidido que tinha chegado o momento de Reece James assumir o setor. Contudo, a mudança de esquema permitiu o retorno de um dos símbolos do clube na última década e deu uma sobrevida ao jogador no clube. O espanhol sempre se caracterizou pelo fato de ser um jogador polivalente e já fez as mais diversas funções na defesa.

Atuando como um terceiro zagueiro pelo flanco direito não tem tanta obrigação de subir para apoiar. Bem como, quando se faz presente no ataque costuma ter mais espaços já que o adversário está mais preocupado com outras peças.

Do mesmo modo, auxilia na saída de bola sem comprometer a equipe. Além disso, o camisa 28 sempre se destacou na fase defensiva até por ter bons atributos, velocidade, bom posicionamento e ser frio nas suas ações. Raramente o capitão demonstra afobação ou tenta dar o bote em faixas perigosas do campo.

Jorginho

Dentre os jogadores do Chelsea talvez seja aquele que tem mais chances de vencer, ou de pelo menos, ficar entre os três primeiros. Isso porque, além do título da Champions League, o maestro foi peça fundamental no título da Eurocopa com a squadra Azzurra. O prêmio ao camisa 5 seria uma quebra de paradigma numa era onde quem consome futebol só se preocupa com o número de gols e assistências, devido à hegemonia ao longo da última década entre CR7 e Messi.

Ainda assim, Jorginho como todos os outros nomes dos blues se destacaram na segunda metade da temporada após a chegada de Tuchel. O alemão explorou o potencial do ítalo-brasileiro para fazer a saída de bola e orientar os demais companheiros, além disso, inseriu um sistema de marcação que o permitisse ser mais efetivo fechando as linhas de passe dos adversários. Com a camisa do Chelsea a grande atuação do nosso regista foi na partida de volta contra o Real Madrid, em Stamford Bridge. Os números do brasileiro em 2021, são bastante convincentes. De acordo com o SofaScore são 55 jogos, 9 gols, 2 assistências, 90% de acerto no passe, 0,8 passes decisivos por jogo. Além disso, o camisa 5 tem média de dois desarmes e 1.8 interceptações por partida.

Na Euro, Jorginho manteve um bom nível e fez um campeonato bastante regular e inclusive poderia ter convertido o pênalti do título o que certamente contaria mais alguns pontos nessa briga. Enfim, diante de tudo que venceu neste ano, o prêmio individual se torna apenas um detalhe.

N’Golo Kanté

Talvez pouca gente se atente ao tanto que o camisa 7 se transformou desde quando chegou em Londres. No imaginário de muita gente ainda é apenas um destruidor, mas diferente do que a maioria pensa o Kanté tem jogado cada vez melhor quando tem liberdade para avançar. Seja para pressionar, seja para atacar o espaço ou em velocidade. Dono de uma leitura de jogo incrível em fase ofensiva e defensiva faz com o que o nosso motorzinho esteja sempre um passo à frente das ações adversárias.

Um dos principais responsáveis pela transformação do Kanté é Maurizio Sarri. Embora o posicionamento fosse desconfortável ao jogador, as novas funções fez do N’golo um jogador mais completo. Ainda assim, vale dizer que o francês participava das ações ofensivas com o Conte também, agora com Sarri houve uma evolução notável desse aspecto. Isso porque na visão do treinador italiano, ele poderia ser mais útil marcando no ataque do que protegendo a defesa lá atrás como faria a maioria dos treinadores. Inclusive Tuchel faz valer dessa valência adquirida pelo jogador, mas sem mudar a sua função, especialmente no momento com bola. Kanté segue jogando como volante e centralizado, apesar de ter certa liberdade para movimentar.

Por fim, vale destacar que francês foi eleito o melhor em campo nos últimos 4 jogos da campanha do título da Champions. Ou seja, saiu com o prêmio nas partidas contra o Porto (jogo de volta), os dois duelos na semifinal contra o Real Madrid e na decisão, diante do Manchester City. Embora a análise seja da temporada, as atuações nas decisões ficam marcadas porque o mundo inteiro assiste aos jogos.

Mason Mount

Mason Mount foi eleito pelos torcedores do Chelsea como jogador destaque dos últimos nove meses da temporada passada dentro do Chelsea. O meia foi peça importante no comando de Frank Lampard e continua sendo para Thomas Tuchel. Inclusive, a participação dos treinadores foi essencial diante deste talento todo.

Mount desbravou uma capacidade ofensiva e assistências completas atuando no meio-campo e criando entrosamento no ataque num esquema de jogo em 3-4-3 ou em 4-3-3. De certo. O jogador desenvolveu maior entendimento do jogo somando à sua forte condição física, o que resultou suas convocações para sua seleção principal.

Na Liga dos Campeões da Europa, Mount deu um passe para Callum Hudson-Odoi marcar em Renners antes de marcar seu primeiro gol europeu nas quartas-de-final contra o Porto se tornando o jogador do Chelsea mais jovem a marcar na fase eliminatória da UCL. Além de rematar na vitória sobre o Real Madrid garantindo lugar na final.

Na Eurocopa, Mason Mount jogou 5 partidas. A cada 4 lances, ele levou 2 tentativas a gol contando com uma média de média de 33 passes por partida e cerca de 87% desses passes resultaram em finalização.

Em suma, Mount maximizou seus pontos fortes desde base para ter um lugar no Chelsea, e posteriormente, nessa lista de melhor jogador do mundo, o que já era meta desde quando seu próprio pai o endagou: “Ninguém na academia do Chelsea entrou no time principal desde John Terry, que chance você tem?”. O camisa 19 respondeu: “ Eu serei o próximo. Eu não vou deixar o Chelsea, é meu clube. Estou aqui desde os seis anos e vou longe.”

Romelu Lukaku

O torcedor blue tinha razão em se emocionar com a volta de Lukaku para o Chelsea. Sabíamos que a partir daquele momento, teríamos um centroavante de primeira linha no ataque. Afinal, o Chelsea elevaria o nível pela frente com um centroavante que sabe acionar bem o contra-ataque, constrói jogadas com simples e complexas ampliando com pivôs categóricos.

A construção de um dos melhores atacantes do futebol mundial é longa, seu nome está entre os 30 por mérito, uma vez que, pela Itália, Lukaku quebrou jejum de 11 anos da Inter de Milão sem conquistar o scudetto. Lukaku acumulou diversos prêmios individuais pelo que fez na última edição do Campeonato Italiano. Além de ser um dos protagonistas da seleção belga, camisa 9 desenvolve jogadas perigosas, estando sozinho na frente ou não.

O estilo de Tuchel é semelhante ao estilo da seleção belga ao qual o atleta explora a estrutura física, somando à velocidade.

Em sua participação na Eurocopa, à qual Lukaku jogou 5 partidas. Destas, a cada 8 lances, 6 foram à gols com 4 acertos. Por vezes, o brasileiro compara o atacante com Adriano Imperador, que também fez história pela Inter de Milão.

Em síntese, Lukaku foi eleito o melhor jogador da Liga Italiana na temporada 2021 pela Internazionale. Foi também Artilheiro pela UEFA Nations League. Sua performance pode levá-lo ao top 3 dos eleitos à Bola de Ouro e quebrar o jejum desde Frank Lampard, em 2005.

Agora é aguardar a premiação

Por fim, este é o maior número de jogadores do Chelsea a serem indicados. Para a cerimônia de premiação da Bola de Ouro. O prêmio é definido por uma júri de 180 jornalistas, e a entrega do troféu que está marcada para 29 de novembro, será realizada no Théâtre du Chatelet, na cidade de Paris. O evento marcará o retorno da honraria entregue pela France Football, que cancelou a edição 2020 por conta da pandemia da COVID-19.

