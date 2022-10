Blues na Europa: grupo do Chelsea na UWCL está definido

Na manhã de segunda-feira (3), aconteceu o sorteio para definir os grupos da Liga dos Campeões Feminina que começa no final do mês. A competição segue o mesmo formato da tradicional Liga dos Campões da Europa. Porém, com 16 equipes na fase de grupos – ou seja, são apenas quatro grupos com quatro equipes cada.

O Chelsea foi o primeiro clube a ser sorteado, sendo o cabeça de chave do grupo A. Na sequência, para completar o grupo saíram no sorteio PSG (pote 2), Real Madrid (pote 3) e Vllaznia (pote 4).

Como na competição masculina, as duas melhores equipes de cada grupo avançam para o mata-mata, que começa já na fase de quartas de final. As quartas e as semifinais são disputadas no sistema de jogo de ida e volta enquanto a final é feita em jogo único. A decisão desta temporada será em junho de 2023, no PSV Stadium em Eindhoven, Holanda.

As mágoas da última temporada

Depois de uma temporada 2020/21 brilhante no palco europeu, com as Blues derrubando grandes favoritas e chegando na final da Women’s Champions League pela primeira vez em sua história, a campanha na UWCL em 2021/22 desapontou bastante.

Apesar da dura derrota na final em Gotemburgo, em maio de 2021, Emma Hayes e suas comandadas haviam demonstrado todo seu potencial tanto no palco europeu como domesticamente. Então, o Chelsea chegou como um dos grandes favoritos na Liga dos Campeões Feminina na última temporada.

As Blues, em 2021/22, também caíram em um grupo difícil que contava com Juventus, Wolfsburg e Servette. Nesse sentido, a grande expectativa era de que as inglesas disputassem diretamente as vagas com as italianas e as alemãs – e foi o que aconteceu desde o início.

Com o Servette já eliminado, o grupo foi decidido entre as outras três equipes na última rodada, com o confronto entre Chelsea e Wolfsburg sendo a grande atração. As londrinas viajaram para a Alemanha e acabaram sendo massacradas pelas donas da casa.

Assim, com a derrota por 4-0, as Blues terminaram em terceiro do grupo, com a classificação final sendo decidida pelo terceiro critério de desempate. Ou seja, o saldo de gols em confrontos diretos.

Sem dúvidas, foi um banho de água fria para Emma Hayes e sua equipe que, depois do confronto, acabaram descobrindo um grande surto de covid no elenco que, inclusive, levou ao adiamento de algumas partidas nas competições nacionais. Ainda assim, o Chelsea Women terminou 2021/22 com o tricampeonato consecutivo do campeonato inglês e o título da FA Cup.

Expectativas para a atual campanha

Como na temporada passada, o grupo do Chelsea é complicado. Por mais que PSG e Real Madrid fiquem, de certa forma, em segundo plano por causa do protagonismo de Lyon e Barcelona, respectivamente, no cenário nacional, são equipes que dão trabalho.

As Merengues, por exemplo, eliminaram o Manchester City nos play-offs da Liga dos Campeões, enquanto o PSG, mesmo em crise, venceu o Hacken – uma das grandes equipes da Suécia.

É verdade que o Vllaznia, primeiro time albanês a participar da competição, aparece como a quarta força do grupo, se a campanha de 2021/22 ensinou algo à Hayes e suas comandadas é que nenhum adversário pode ser desprezado e que o saldo de gols é sempre importante – em qualquer circunstância.

Ademais, o Chelsea Women terá dois confrontos inéditos de sua história visto que a equipe nunca enfrentou Vllaznia ou Real Madrid. Por outro lado, já enfrentou a equipe francesa, inclusive, eliminando-a nas quartas de final da competição na temporada 2018/19.

Mesmo com o confronto inédito, o Chelsea encontrará uma velha conhecida: a jogadora Caroline Weir que deixou o Manchester City e rumou ao time espanhol no início desta temporada.

Enfim, o encontro com o PSG traz um pouco de expectativa em si. O Chelsea tentou a contratação de Grace Geyoro junto à equipe francesa, inclusive a meio-campista chegou a expressar que queria se juntar ao time de Emma Hayes. Mas o Paris não liberou e por lá ela segue.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp