Emma Hayes e Millie Bright falam sobre derrota do Chelsea Women

Na decisão da Women’s Champions League, o Chelsea foi goleado pelo Barcelona e ficou com a segunda colocação. Após a partida, a treinadora Emma Hayes e a vice-capitã Millie Bright falaram para o site do time.

A sensação pós-jogo e conversa com Roman Abramovich

Primeiramente, Hayes comentou sobre o clima no vestiário. Ela disse: “O humor no vestiário era o humor que você esperaria de um time que não é acostumado a perder. Somos um time de classe e nos portamos como deveria quando você perde para um time melhor, sabendo o que precisamos melhorar.”

Além disso, a treinadora comentou sobre a visita de Abramovich após a partida: “Nosso dono veio ver a gente. Todas as garotas rapidamente falaram para ele que voltaríamos e que iríamos trabalhar duro nos treinos para garantir isso.

“Se conheço meu grupo bem o suficiente, sei o que essas palavras significam. Isso é só outro passo na nossa jornada, pois mesmo que falamos sobre decepção, somos o segundo melhor time da Europa.”

A entrevista completa se encontra no site oficial do Chelsea.

Reconhecimento dos erros

Quem também falou sobre a partida foi a zagueira e vice-capitã Bright. A inglesa disse: “Contra esses oponentes, nessas finais, você não pode ter o começo que tivemos. Não pode conceder gols no início. Tivemos azar no primeiro gol, com o desvio e o gol contra.”

“Precisávamos começar o jogo como gostamos de fazer normalmente. Não acho que nos apresentamos como Chelsea no primeiro tempo e assim que você coloca uma montanha para escalar, é virtualmente impossível contra um time como o Barcelona.”

“Estamos desapontadas de conceder quatro gols e ter dado a elas aquele começo, mas há muitas coisas para usar daquele segundo tempo. Mostramos nosso caráter, tem pontos positivos e é um bom aprendizado. É nossa primeira final e ainda estou orgulhosa do que atingimos.”

Você também pode encontrar a entrevista completa de Bright no site oficial do Chelsea.

