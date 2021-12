Chelsea é goleado e está fora do mata-mata da UWCL

Após derrota no último final de semana pela FA WSL, o Chelsea sofre nova derrota e é eliminado pelo Wolfsburg na fase de grupos da UWCL. As equipes já haviam se enfrentado na primeira rodada da competição, protagonizando um confronto de muitos gols que terminou no empate em 3-3. Porém, agora, as Lobas, que precisava de 2 gols para garantir a classificação nas quartas-de-final, golearam as Blues pelo placar de 4-0.

Nesse ínterim, as falhas defensivas do Chelsea ficaram muito evidentes e, cada vez mais, expos o esquema de 3-4-3 de Emma Hayes. Dessa vez, as Blues precisariam apenas de um empate. Ou seja, dominar a posse de bola e colocar o Wolfsburg em seu estilo de jogo durante os 90 minutos insanos para evitar sofrer gols. Além de, acima de tudo, trabalhar para evitar falhas coletivas.

Dessa forma, a treinadora do Chelsea escalou seu time com a força máxima. Mesmo tendo dois desfalques: a goleira Ann-Katrin Berger e a meia Drew Spence, ambas com COVID-19.

Por outro lado, o Wolfsburg de Tommy Stroot foi a campo no esquema de 4-3-3 com: Schult; Rauch, Bloodworth, Hendrich e Wedemeyer; Oberdorf, Huth e Lattwein; Roord, Waßmuth e van de Sanden.

Chances desperdiçadas

A primeira chance de gol para o time do Chelsea, veio no início da partida com a bola de Pernille Harder recebeu na entrada da área para defesa fácil de Almuth Schult. Contudo, desde o início o Wolsfburg dominava a posse de bola. Bem como criava melhor suas chances. Logo, as adversárias tiveram sua primeira grande chance aos nove minutos, após remate de Lena Oberdorf na entrada da área – que não levou perigo à meta defendida por Musovic.

Como de praxe, as Blues desperdiçaram as poucas chances de gol que tiveram nos minutos iniciais. Mille Bright lançou para Harder pela ala esquerda, que então serviu a bola para Kirby finalizar. Mas Schult defendeu. Em questão de segundos após essa chance desperdiçada, a equipe do Wolfsburg veio com Huth avançada. Musovic defendeu, mas Huth não hesitou em explorar o rebote.

Em síntese, a equipe de Emma Hayes apresentava retomadas após sofrer gol. Porém a defesa do Wolfsburg não deixou barato. Ao mesmo tempo que as chances que apareciam não eram aproveitadas. Assim, a equipe alemã ampliou o placar. Mais uma vez, Huth fez o gol após jogada iniciada por Waßmuth, que escorou a bola para Felicitas Rauch. A camisa 13 das Lobas cruzou rasteiro e a camisa 10 não perdoou. Com uma performance pífia nos 45 minutos iniciais, o jogo foi para o intervalo com 2-0 em favor das donas da casa.

Mudanças poderiam garantir vaga nas quartas

De fato, o Chelsea perdeu chances e terminou o primeiro tempo com menos de 40% de posse de bola. Na verdade, praticamente nem viram a bola, tampouco construíram jogadas. A necessidade era de fazer mudanças para contornar o jogo. O que era ideal antes do jogo se tornou necessário. Ou seja, abandonar a linha de três zagueiras para dar mais solidez à defesa e mobilidade às meias. De antemão, seria ideal formar uma linha com Bright e Eriksson no miolo da zaga, improvisar Carter em uma das laterais e introduzir mais uma lateral. Além disso, o jogo pedia a entrada de Jessie Fleming para apoiar nas criações e tornar o time mais ofensivo.

No entanto, isso não aconteceu e o mesmo cenário do primeiro tempo se manteve. A única diferença foi que as Blues conseguiram ampliar sua posse de bola. Só que as construções ofensivas continuaram sem objetividade alguma e poucas vezes o time levou perigo às adversárias. Como resultado, o Wolfsburg se aproveitou da vantagem no placar e do controle do jogo.

Logo aos seis minutos da etapa complementar, Musovic poupou as Blues ao desviar a bola de van de Sanden. A equipe de Hayes tentou pressionar nos minutos iniciais, mas o Chelsea caiu por terra quando Waßmuth marcou o terceiro do Wolfsburg. A suplente Pauline Bremer passou a bola e a camisa 23 do Wolfsburg marcou. Já no fim da partida, Waßmuth novamente balançou as redes e fechou o placar.

Próximo compromisso

Com a derrota por 4-0 e com a vitória da Juventus sobre o Servette pelo mesmo placar as Blues acabaram eliminadas da UWCL. Imediatamente após a temporada em que foram vice-campeãs da mesma competição. Dessa forma, alertas se acendem para a equipe. Não que o trabalho feito seja ruim, mas as performances desde o título da Women’s FA Cup 2020/21 são preocupantes como um todo.

Além disso, o time tem jogadoras contaminadas com a nova variante do coronavírus, o que pode levar a um surto dentro do Chelsea Women. Até então, a programação da equipe segue a mesma e o foco volta ao campeonato feminino inglês. As Blues enfrentam o West Ham em casa no domingo em busca da remontada para o resto da temporada – que está longe de acabar. Então, é hora de retomar as forças, reconhecer os erros e seguir em frente.

Enfim, Emma Hayes e suas comandadas ainda estão na disputa da Women’s FA Cup, da Continental Cup e da própria FA WSL.

