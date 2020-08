Opinião: Christian Pulisic será o novo Eden Hazard?

Com a saída de Eden Hazard para o Real Madrid no começo da temporada, ficou um espaço vago no elenco dos Blues de quem seria a nova estrela do time. Durante muitos anos, o belga foi o principal protagonista do Chelsea, com ótimas atuações e liderando o time em conquistas. Contudo, com a transferência do jogador para a equipe espanhola, ficava a dúvida: quem assumiria a responsabilidade e seria a referência técnica e de liderança da equipe?

O primeiro nome que surgiu na cabeça dos torcedores e da mídia foi Willian. O brasileiro herdou a camisa 10 de Hazard e vem fazendo boas atuações durante essa temporada. Entretanto, o atleta não pretende renovar com a equipe por duas temporadas e deve deixar o clube ao fim da temporada.

Mas, projetando um futuro para os Blues, o ex-camisa 22 não era o cara que teria muitos anos de alto rendimento. O jogador pensado para herdar essa vaga de craque do time seria Christian Pulisic, ao passo que é jovem. O norte-americano chegou ao time de Londres no começo da temporada, vindo do Borussia Dortmund. Ágil, rápido e chutador com os dois pés, Pulisic é originalmente um ponta direita, mas durante a temporada já atuou também jogando à esquerda ou como segundo atacante.

O seu início foi de brilhar os olhos. As lesões o impediram de ter uma boa continuidade com a equipe, estando de fora em diversas ocasiões. O jovem de 21 anos esteve no banco em algumas partidas, sendo seis em que ele não foi utilizado. Desde a volta do futebol na terra da rainha, marcou cinco vezes em 11 oportunidades.

Números do americano

Na atual temporada, anotou 11 gols e concedeu sete assistências em 34 partidas. Confira abaixo alguns números do norte-americano na Premier League:

Gols – 9 (2º no time)

Assistências – 4 (5º)

Total de chutes por jogo – 1.9 (3º)

Grandes oportunidades criadas – 6 (6º)

Dribles bem sucedidos por jogo – 2.2 (2º)

Pênaltis obtidos – 2 (1º)

Números do belga

Na sua primeira temporada no Chelsea, Hazard atuou em 62 partidas (recorde de jogos em uma temporada na sua carreira) anotando 13 gols e distribuindo 21 assistências. Os seus gols com a camisa dos blues lhe renderam a 8ª colocação de maior artilheiro do clube inglês, com 110 gols marcados. O belga ocupa a terceira colocação do ranking de maiores artilheiros do Chelsea na era Premier League, com 85 gols.

No clube de Abramovich, Eden conquistou 2 Premier League, 1 FA Cup, 1 Taça da Inglaterra e duas Europa League. O belga nesse meio tempo foi a principal figura do time, estando marcado na história do clube.

Pulisic dividirá atenção com novos reforços

Era claro que com a chegada de Hakim Ziyech e Timo Werner, os olhares dos torcedores se voltariam a eles. O primeiro vem demonstrando um futebol esplêndido há tempos, sendo o principal jogador do Ajax. O segundo divide a artilharia do campeonato alemão com o polonês Robert Lewandowski há duas temporadas.

Com a forma física em dia e bons companheiros ao lado, Pulisic pode elevar ainda mais seu futebol, com gols e assistências, levando o Chelsea à grandes conquistas. Contudo, resta saber se ele conseguirá manter uma sequência de partidas e dar continuidade ao bom futebol que vem mostrando essa temporada.

Com apenas 21 anos, o norte-americano terá muitos anos para evoluir com a camisa dos Blues. O bom início traz esperança que sim, ele pode ser o sucessor do belga. Uma promessa que tem tudo para ser lapidada com Frank Lampard, que consegue gerir muito bem os jovens. Contudo, como citado no parágrafo acima, terá de melhorar seu aspecto físico, e ter sequência com a camisa do time londrino.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp