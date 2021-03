Coman seria o alvo do Chelsea se Pulisic sair na próxima janela

Surgiram na última semana especulações de que Christian Pulisic poderia deixar o Chelsea. A notícia foi levantada pelo fato do atacante não estar recebendo muito tempo de jogo do técnico Thomas Tuchel. E, segundo o jornal Daily Mail, os Blues já teriam um nome em vista para substituir o estadunidense: Kingsley Coman.

Entretanto, se quiser contar com o francês de 24 anos, o time londrino terá que disputá-lo com o Manchester United. De acordo com o periódico, os Red Devils já manifestaram interesse em ter Coman no elenco.

Em 2019, o Chelsea já tinha demonstrado vontade de contratá-lo quando o Bayern fez proposta para levar Callum Hudson-Odoi. No entanto, Odoi ficou em Londres e o negócio com o atacante francês não caminhou mais. Agora, com a possível saída de Pulisic de Stamford Bridge, os olhos dos Blues se voltaram para ele novamente.

O atacante tem contrato com o Bayern de Munique até junho de 2023 e, para tirá-lo da Alemanha, o Chelsea precisaria fazer uma boa proposta. Pois, ele recebe minutos de Hans Dieter-Flick e é peça importante para os bávaros. Parte da imprensa europeia noticiou que a equipe alemã quer que ele permaneça lá. Entretanto, o atleta já manifestou publicamente o sonho de jogar na Premier League e isso pode ser um facilitador para uma transferência.

Ele é um conquistador de troféus. Com passagens por Juventus e Paris Saint-Germain, Coman já foi campeão 22 vezes somando títulos nacionais e intercontinentais. Foi dele o gol que ao time de Munique mais uma Champions League, sobre o ex-clube francês.

