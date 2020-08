talkSPORT: Atlético de Madrid e Inter demonstram interesse em Alonso

Enquanto busca um lateral-esquerdo para a nova temporada, o Chelsea também recebe sondagens de outras equipes. De acordo com o talkSPORT, Internazionale e Atlético de Madrid estão interessadas em contratar o lateral-esquerdo Marcos Alonso.

Ao passo que o interesse se desenvolve, o espanhol teria iniciado conversas com a Inter. O clube italiano é comandado por Antonio Conte, ex-Chelsea. A princípio Isso facilitaria uma possível venda, já que Conte é fã do futebol de Alonso, com quem trabalhou em Londres.

Proposta pelo espanhol

Sites ligados a Inter afirmam que o clube propôs €30M aos Blues. Entretanto, a saída de Alonso não é vista com bons olhos por Frank Lampard. O inglês sabe da necessidade da lateral-esquerda, mas acredita no potencial do espanhol. E entre se desfazer de Alonso e Emerson Palmieri, o treinador opta por vender o brasileiro naturalizado italiano.

Por outro lado, a saída da dupla pode fazer caixa aos Blues. Especialmente no contexto de que o clube já gastou muito para reforçar o ataque e necessita de reforços na defesa. Alonso foi revelado no Real Madrid e soma passagens pelo futebol italiano e inglês. O lateral espanhol tem 29 anos e está no Chelsea desde 2016.

