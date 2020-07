Evolução de Pulisic está em destaque para Lampard

Em coletiva de imprensa realizada nessa sexta (17), no CT de Cohbam, Frank Lampard elogiou a evolução do atacante Christian Pulisic. O técnico citou a melhora física como resultado de sua boa forma nas últimas partidas. “Acho que ele encontrou essas demandas físicas muito fortes no começo e agora você o vê lidar com elas melhor. Muito disso é um crédito para si mesmo e como ele abordou. Christian trabalhou com nosso treinador de força e condicionamento, Adam Burrows, que é fantástico,” completou.

Desde a volta do futebol, o americano anotou três gols em oito jogos, sendo titular em sete deles. Juntamente com a melhora física, o técnico inglês destacou a importância que o jovem atacante pode proporcionar: “Olhando para o futuro, quero ver mais do que ele mostrou nos últimos tempos, que são gols e assistências, porque é isso que os melhores do mundo fazem nessa posição. Sinto que ele tem a capacidade de fazer isso à medida que melhora e que pode ser a vantagem bem como o jogo avança em níveis,” finalizou o manager.

Tarefa dura pela semifinal da FA Cup

Os Blues terão a difícil tarefa de superar o badalado Manchester United, que estão invictos há oito jogos. A partida será realizada no Wembley Stadium, amanhã, às 14h, horário de Brasília. Na atual temporada, os Red Devils venceram o Chelsea em três ocasiões, sendo uma delas uma dura derrota por 4-0 fora de casa. Nas últimas três edições da FA Cup, o clube de Abramovich enfrentou o time de Manchester. Em duas dessas ocasiões acabou vencendo, tendo como resultado em uma delas o título da temporada de 2017/18.

Dessa forma, Lampard fez alertas sobre o rival e o ataque que está sendo eficiente nas últimas partidas. “Sabemos que eles estão jogando bem. O trio de ataque é potente, provavelmente a melhor do país, juntamente com Bruno Fernandes que fez uma enorme diferença desde que chegou em janeiro.”

