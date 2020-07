Em jogo fácil, Chelsea faz três e vence o Watford em casa

O Chelsea não tomou conhecimento do adversário e aplicou 3-0 no Watford dentro de casa. Com a vitória, os comandados de Frank Lampard espantam a sombra do resultado negativo da última rodada. Além disso, os Blues retomam a quarta colocação do Manchester United, que havia ultrapassado o time antes na rodada. Os gols da partida foram marcados por Olivier Giroud, Ross Barkley e Willian – de pênalti.

Após a derrota para os Hammers por 3-2 na última quinta-feira (2) o técnico chamou a atenção dos seus jogadores para manterem a consistência, principalmente nos minutos finais. Assim, o Chelsea veio para a partida com algumas alterações no time titular. Na zaga, Reece James e Kurt Zouma receberam chance. Cesar Azpilicueta foi deslocado para a lateral esquerda, grande alvo das críticas após a última derrota. Já no meio-campo, Barkley e Mason Mount começaram, deixando o time mais ofensivo no papel. Por fim, Giroud entrou no lugar de Tammy Abraham, que entrou no decorrer da partida.

Placar construído no primeiro tempo

O Chelsea começou a partida pressionando o adversário com trocas rápidas principalmente entre Mount e Christian Pulisic pela esquerda. Contudo, foi Giroud quem, aos 28 minutos, abriu o marcador com um chute no contrapé do goleiro após assistência de Barkley. O francês já havia parado no goleiro Foster poucos minutos antes em lance similar. Assim, o camisa 18 anotou seu quarto gol na competição.

Com naturalidade, os Blues continuaram com a posse de bola. Sem forçar muito, ampliaram o marcador com Willian dois minutos antes do intervalo. O brasileiro anotou seu nono gol na temporada, novamente de pênalti, após Pulisic ser derrubado na área por Etienne Capoue. Assim, esta se tornou a época com mais envolvimentos em gol na sua passagem pelo Chelsea (14 – nove gols e cinco assistências). Além disso, o tento marcado foi o 100º vindo dos pés de um brasileiro pelo Chelsea na Premier League.

Segundo tempo em ritmo de treino

A diferença técnica entre os dois times era notável. Os Hornets demonstravam passividade com relação aos quase 80% de posse de bola dos Blues. Sozinho, Giroud ainda teve a oportunidade de ampliar o placar em passe de Willian, mas foi travado pelo goleiro. Apesar de ser basicamente ataque contra defesa, Kepa teve que sujar o uniforme algumas vezes para encaixar, sem problemas, chutes de longa distância.

Com três substituições de uma só vez, Lampard rodou o elenco e colocou para jogar Abraham, Ruben Loftus-Cheek e Callum Hudson-Odoi. Foi a primeira partida de Odoi após o reinício das competições. Pouco depois, Kanté sentiu uma contusão e teve que ser substituído. Entretanto, a escolha da vez, novamente, não foi Jorginho. Assim, quem assumiu o papel foi o jovem Billy Gilmour. Após alguns minutos de retração, o Chelsea subiu seu jogo em velocidade nos minutos finais para Barkley dar o contorno final à vitória. O inglês completou boa jogada de Pulisic, que achou Azpilicueta na linha de fundo e cruzou rasteiro para o meia dominar dentro da área e arrematar sem chances para o goleiro. O gol foi o seu primeiro na competição em 20 meses.

O que há em seguida?

Com a vitória, os Blues permanecem na zona de classificação para a próxima Champions, mas somente dois pontos à frente do rival Manchester United. Além disso, somente um ponto separa o time do terceiro colocado Leicester, que também venceu na rodada. Na próxima rodada os azuis enfrentam o Crystal Palace em dérbi londrino no Selhurst Park. Já o Watford recebe o lanterna Norwich no Vicarage Road.

Após a partida, quando perguntado sobre Jorginho, Lampard simplesmente disse que o jogador “está nos planos”. O vice-capitão dos Blues ainda não entrou em campo após o retorno do futebol na Terra da Rainha.

