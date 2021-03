Tuchel confirma ausência de Thiago Silva contra o Liverpool

O Chelsea segue em preparação para o confronto desta quinta-feira (4) e já sabe que terá uma baixa para o jogo. Thomas Tuchel confirmou que Thiago Silva não estará disponível para integrar o elenco que jogará contra o Liverpool, em Anfield Road.

Em entrevista nesta quarta-feira, Tuchel falou que o brasileiro retornou aos treinos na semana passada, que está se sentindo bem, e nos últimos dias ele já foi para o gramado com os companheiros.

“O Thiago fez seu primeiro treino com a equipe, mas não terminou o último exercício, não por causa de alguma dor, mas apenas para estar ciente de correr o risco. Ele treinou hoje, mas ele ainda não está 100 por cento, então ele não vai se juntar ao time contra o Liverpool”

Thiago teve uma lesão muscular na coxa direita na vitória de 1-0, contra o Tottenham, no início do mês passado. Outro que sofreu contusão no time azul, foi o meia-atacante Callum Hudson-Odoi. Ele se machucou na partida de domingo contra o Manchester United e deixou o campo no intervalo.

Depois de confirmar a ausência do zagueiro brasileiro, Tuchel garantiu a presença de Hudson-Odoi no grupo que jogará no norte da Inglaterra.

“Todo mundo está disponível. Callum (Hudson-Odoi) não tem nenhum problema. Ele estava treinando com muita energia ontem com a equipe.”

A partida acontece no estádio Anfield Road, em Liverpool, às 17h15. O confronto é antecipado da 29ª rodada da Premier League. A transmissão fica a cargo da ESPN Brasil.

