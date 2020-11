Thiago Silva e Chelsea conversam sobre novo contrato, afirmam portais

O Tuttomercatoweb e o TalkSport afirmam que o zagueiro Thiago Silva pretende prorrogar sua permanência em Stamford Bridge até 2022. O brasileiro chegou ao clube de Londres após passagem vitoriosa no Paris Saint-Germain. Depois de oito anos na Cidade Luz, os portais esportivos afirmam que o defensor pode ampliar seu vínculo contratual na capital da Inglaterra.

“Parece que ele está convencido sobre permanecer no Chelsea e [sobre] a obtenção de um novo contrato”, disse o TalkSport. Por outro lado, o Tuttomercatoweb relatou que o zagueiro “fez o primeiro contato para prorrogar o seu vínculo com a equipe de Londres. Com a ideia de novos termos [contratuais] até 2022”, apontou o informativo.

A Sky Sports também afirmou que há um pensamento, por parte do Chelsea, de permanência do zagueiro. Afinal, as primeiras atuações do brasileiro foram muito positivas. Entretanto, a Sky afirmou nesta sexta (27) que discussões oficiais entre atleta e clube só devem acontecer após o ano de 2020.

Após a pausa internacional, Thiago Silva retornou ao Chelsea e foi poupado contra o Newcastle. Posteriormente, o defensor atuou no embate contra o Rennes e auxiliou a equipe de Stamford Bridge na sexta vitória consecutiva no calendário 2020/21. Agora, o Chelsea terá um clássico de Londres pela frente.

Por fim, Chelsea e Tottenham se enfrentam no domingo (29), às 13h30 (horário de Brasília), o jogo será realizado em Stamford Bridge e válido pela Premier League. A ESPN Brasil transmite o clássico de Londres.

A partida será protagonizada por equipes da parte de cima da tabela. Primeiramente, o Chelsea, terceiro colocado da Premier League, com 18 pontos em nove jogos. Por outro lado, o Tottenham, dono da melhor campanha após nove compromissos, com 20 pontos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp