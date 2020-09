Lampard: Ziyech, Pulisic, Chilwell e Silva estão fora do duelo contra Liverpool

A entrevista coletiva do técnico Frank Lampard, realizada nesta-sexta-feira (18), trouxe uma confirmação indesejada aos torcedores do Chelsea. Quatro desfalques no time londrino para o duelo contra o Liverpool. Assim sendo, o comandante do time londrino confirmou que Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Ben Chilwell e Thiago Silva não entram em campo diante do time de Anfield.

Chelsea e Liverpool será um confronto protagonizado por times que encerraram a temporada 2019/20 entre os quatro primeiros colocados da Premier League. Na temporada 2020/21, ambas as equipes venceram na primeira rodada. Inicialmente, o Chelsea venceu o Brighton, fora de casa, por 3 a 1. Por outro lado, o Liverpool venceu o Leeds, em casa, por 4 a 3.

Ou seja, três peças de destaque e adquiridas no mercado de transferências seguem fora dos compromissos do Chelsea. Em contrapartida, Kai Havertz e Timo Werner estrearam na vitória contra o Brighton, no Amex Stadium, e estão disponíveis.

“Ben Chilwell não está pronto para o jogo […] E Christian Pulisic também não. Esperamos que eles estejam treinando e progredindo nos próximos dias. Hakim Ziyech, mesma história, não está pronto”, disse Lampard. Lembrando que Christian Pulisic se lesionou na final da Copa da Inglaterra, contra o Arsenal. Por outro lado, a presença de Timo Werner foi confirmada. “Timo Werner está pronto”, disse o técnico.

Thiago Silva

Sobre Thiago Silva, Lampard confirmou que seria precoce Thiago Silva atuar contra o Liverpool. “Ele está treinando conosco nos últimos três ou quatro dias. Estamos trabalhando na forma física dele, mas Liverpool é muito cedo pra ele”, disse Lampard.

Além disso, Frank Lampard elogiou os primeiros dias do brasileiro. “Thiago é, certamente, um líder. Ele agrega isso naturalmente. Ele não fala o idioma tão bem, situação que estamos trabalhando rapidamente. Entretanto, temos vários atletas no plantel que são poliglotas e podem ajudá-lo com essa situação”, salientou.

“[Líder] pela presença, pela atitude, pela qualidade… Ele ordena respeito. Eu estou ansioso para contar com Thiago. Ele aparenta estar muito engajado e pretendendo auxiliar o plantel. Tudo isso é que você pede como treinador, concluiu Frank Lampard.

Sobre Jurgen Klopp

Logo após, Lampard tratou de afastar qualquer possibilidade de polêmicas com o treinador do Liverpool. Ambos comentaram sobre gastos volumosos em janelas de transferências. Primeiramente, Klopp disse que Liverpool é um “time diferente” e não é comandado por oligarcas ou países. Em segundo momento, Frank Lampard listou peças de altas cifras por parte do time de Anfield. Entretanto, o ponto final foi dado hoje por Lampard.

“Eu tenho muito respeito por ele. O que ele tem feito no Liverpool é incrível. Não há nada disso [problemas] de minha parte. É a natureza competitiva dos 90 minutos que pode ir além, mas o respeito que tenho por Klopp não mudará”, disse Frank Lampard sobre Klopp.

Último jogo (Chelsea x Liverpool)

Chelsea 1 Liverpool 2

Premier League, Stamford Bridge, 22.09.19

Chelsea (4-3-3) Arrizabalaga; Azpilicueta (c), Christensen (Zouma 42), Tomori, Emerson (Alonso 15); Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham (Batshuayi 76), Mount

Substituições não realizadas: Caballero, Barkley, Pedro, Pulisic

Técnico Frank Lampard

Cartões amarelos: Tomori 20, Kovacic 84, Alonso 90+4

Gol: Kante 71

Liverpool (4-3-3) Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson (c) (Lallana 84), Fabinho, Wijnaldum; Salah (Gomez 90+2), Firmino, Mane (Milner 71)

Substituições não realizadas: Kelleher, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Brewster

Técnico: Jurgen Klopp

Cartões amarelos: Alexander-Arnold 56, Fabinho 78, Milner 86

Gols: Alexander-Arnold 14, Firmino 30

Árbitro Michael Oliver

Público: 40,638

