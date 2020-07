Gary Lineker prevê futuro de sucesso para Pulisic

Christian Pulisic entrou no segundo tempo da derrota para o Liverpool por 5-2 na última quarta-feira (22) para se candidatar de vez a melhor jogador da temporada dos Blues. Com um gol e uma assistência no confronto, o estadunidense já coleciona 10 tentos e 10 passes para gol com a camisa azul.

Assim, após o jogo, Gary Lineker usou as redes sociais para exaltar a qualidade do atleta. “Pulisic será o primeiro astro dos EUA no futebol (soccer para vocês)”, ele escreveu. Entretanto, o comentarista não foi o primeiro a apreciar a qualidade do jogador. O próprio treinador do Chelsea já demonstrou publicamente sua satisfação com a forma do jovem.

Pulisic will be the first American footballing (soccer for you guys) star. — Gary Lineker (@GaryLineker) July 22, 2020

Pulisic chegou em Stamford Bridge no último verão europeu após sua contratação em janeiro de 2019. Entretanto, após começo promissor, ele perdeu nove jogos por lesão antes da suspensão das competições. Porém, após o retorno, sua forma esteve melhor ainda. Assim, o jogador assinalou quatro gols e quatro assistências em oito jogos da liga.

Mesmo com a derrota em Anfield, o Chelsea ainda só depende de si para assegurar a vaga para a próxima Champions League. Assim, o compromisso contra o Wolverhampton no domingo (26) é vital para os comandados de Frank Lampard.

