Premier League 2: Chelsea enfrenta Arsenal em Kingsmeadow

A equipe de desenvolvimento do Chelsea entra em campo no domingo (4) em mais um desafio válido pela Premier League 2. A equipe comandada pelo técnico Andy Myers disputa clássico londrino contra o Arsenal, às 8h (horário de Brasília), em Kingsmeadow. O Chelsea disputa duas competições na atual temporada: A Premier League 2 e a EFL Trophy.

O último duelo da equipe londrina foi na EFL Trophy. Um empate fora de casa em 1 a 1 contra o Walsall. O resultado foi observado como positivo pela equipe do Chelsea. Afinal, o time londrino somou um ponto de bonificação após a vitória na decisão de penalidades máximas. Ou seja, um empate que valeu dois pontos no campeonato. Por outro lado, o Chelsea muda sua atenção para a Premier League 2 e a busca da reabilitação na competição.

O último desafio na Premier League 2 foi a derrota frente ao Brighton por 2 a 0. O primeiro revés do time de Andy Myers na competição. Antes do revés para os Seagulls, o Chelsea computou seis pontos em dois jogos. Primeiramente, Uma vitória na estreia contra o West Ham por 1 a 0, em Kingsmeadow, com gol marcado por Dion Rankine. Posteriormente, nova vitória do time de Stamford Bridge, contra o Southampton, por 4 a 1. Os gols do Chelsea foram marcados por Jon Russell, Thierno Ballo e Myles Peart-Harris (duas vezes).

Por fim, o Chelsea terá um desfalque para o duelo dominical – e para o resto da temporada. Jon Russell, meio-campista da equipe, foi negociado com o Accrington Stanley. Por isso, a confirmação da transferência foi veiculada ontem. Confira aqui.

Confira a classificação da competição de base.

