Mount comentou sobre o desempenho do time contra o Burnley

Mason Mount fez uma função diferenciada na vitória contra o Burnley por 3 a 0. No jogo válido pela Premier League, Mount atuou como um “número 8” e, após o embate, jornalistas questionaram sobre o seu novo posicionamento no time de Frank Lampard.

“Eu sou um número 8 e um meio-campista. Sempre estive nesse posicionamento durante minha carreira. Por isso, é natural para mim jogar nessa situação. Comecei atuando mais aberto na atual temporada, mas adoro jogar no meio-campo. É minha posição e tivemos fluidez no jogo com os atletas mais abertos”, disse Mason Mount.

Além disso, o meio-campista falou sobre o desfalque de Christian Pulisic para o jogo contra o Burnley. O atleta dos Estados Unidos sentiu uma lesão no aquecimento e foi substituído antes mesmo da bola rolar. “Eu fiquei triste por causa da situação do Pulisic. Ele sentiu uma lesão no aquecimento e espero que ele volte logo”, iniciou Mount.

“[Pulisic] É um jogador incrível e dedicamos a vitória para ele. Timo [Werner] entrou e foi brilhante, assim como todos os jogadores após uma semana difícil. Essa semana foi dura. Foram três jogos fora de casa. Muitas viagens e muitos voos. Por isso, não tivemos tempo para recuperar após os compromissos. Assim sendo, achei que estivemos brilhantes e isso apareceu no placar do jogo”, finalizou Mason Mount.

