Lampard: “Muito feliz por classificar com dois jogos restantes”

Frank Lampard concedeu entrevista sobre a classificação do Chelsea para a próxima fase da UEFA Champions League. A equipe de Londres venceu o Rennes, fora de casa, por 2 a1, no Roazhon Park. Além disso, as duas equipes que avançam no Grupo E foram definidas na Rodada 4: Chelsea e Sevilla, que se enfrentam na próxima rodada, carimbaram o passaporte para a fase seguinte. Por fim, confira as considerações de Frank Lampard, técnico do Chelsea.

Sobre Rennes 1×2 Chelsea

“Eu estou muito feliz por classificar com dois jogos restantes. Jogamos muito bem nos primeiros 30 minutos. A atitude dos atletas em tempos difíceis, muitas ações defensivas contra uma equipe grande e muito física. Posteriormente, a nossa reação após o gol sofrido. O nosso desejo de tentar e marcar o gol que nos daria a vitória. Quando sabíamos que um empate não seria o pior resultado, isso me fez muito feliz. Isso mostra a força do grupo e tem que continuar”, iniciou Frank Lampard. “Os atletas que entraram, fizeram o impacto e nos ajudaram na vitória. Isso também mostra a força da equipe como um todo”, concluiu o técnico.

Giroud e o gol do atacante francês

“Foi ótimo da parte dele. Mas não só isso. A calma dele e seu jogo físico também. Eu tenho problemas para escolher a formação inicial. Afinal, eu tenho Tammy [Abraham] que está jogando muito bem e Oli[vier Giroud] que sempre contribui com profissionalismo e foi inacreditável nesse retorno. É um bom problema.

“Giroud vai ter seus minutos de jogo. Ele vai iniciar partidas, pois tempos um calendário muito cheio. Você viu reação após o [nosso segundo] gol. Não somente por ter sido o gol decisivo, mas pelo fato de ter sido Oli. E como ele age todos os dias. Isso mostra o que ele significa ao plantel”, afirmou Lampard.

Hudson-Odoi marcou o segundo gol na Champions League

Eu vejo melhorias constantes dele. Eu sabia que ele teve uma sequência de bons jogos na Inglaterra Sub-21, na semana passada. Além disso, eu sei que ele quer mais minutos de jogo, mas eu também tenho competição nesse setor. Se ele não tem esses minutos de jogo em um período, não significa que ele está fora dos planos para mim. Ele certamente não está [fora dos planos]”, disse Lampard.

“Ele ainda é um atleta em evolução até certo ponto. A qualidade que ele mostra na condução antes na finalização. Eu sei que ele pode fazer isso. Há muitas coisas boas sobre Callum e eu sei que ele pode melhorar o seu jogo. Ele sabe disso. Ele é um grande jogador do Chelsea, tem muito conosco. Por fim, seu jogo foi fantástico e ele conseguiu o seu gol”, afirmou o técnico do Chelsea

Boas defesas de Edouard Mendy

“Estou muito feliz por ele. Não é fácil jogar contra seus antigos companheiros de equipe no estádio que você jogou tão bem. Eu sei que pode adicionar uma pressão [ao atleta], mas Edou [ard Mendy] parecia muito calmo. Ele está assim desde o primeiro momento que ele chegou. Sua personalidade é ótima e, o mais importante, o seu desempenho tem sido em alto nível. Por isso, ele continuou com isso hoje e eu estou muito feliz com ele”, concluiu Frank Lampard.

Em conclusão, confira o pós-jogo do Chelsea Brasil de Rennes 1×2 Chelsea.

