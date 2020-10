Lampard avalia uma boa vitória e elogia desempenho dos atletas

Logo após a vitória contundente do Chelsea contra o Crystal Palace por 4-0, o técnico Frank Lampard falou sobre a partida na coletiva de imprensa. O manager refletiu sobre um primeiro tempo em que seus jogadores foram muito lentos e sem urgência. Mas elogiou a resposta deles após o intervalo, quando gols de Ben Chilwell, Kurt Zouma e dois pênaltis de Jorginho garantiram os três pontos para os Blues.

“No intervalo, tínhamos muito controle. Porém nossa última jogada não foi tão brilhante quanto eu queria, o que talvez seja esperado no minuto em que estamos,” disse Lampard.

“Não houve tanto movimento ou penetração, mas no segundo tempo isso mudou. Por fim, conseguimos uma vitória muito boa,” encerrou Lampard.

Considerado por muitos o melhor jogador da partida, Chilwell recebeu muitos elogios do técnico inglês.

“Achei Ben Chilwell fantástico em sua contribuição em todos os sentidos. Ele consegue seu gol, consegue uma assistência e sempre esteve pronto para entrar. Ele está pronto para a Premier League, sabemos que por ter jogado nesta liga tão bem quanto pelo Leicester e parecia que tinha jogado por nós por muito tempo”

“Eu o admirava antes por causa de sua habilidade de ser tão alto quando você o quer. Ele só chega, tem capacidade de se levantar e voltar, muita qualidade na bola e é um grande rapaz”.

Antes de sair o quarto gol, Tammy Abraham quis bater a penalidade. Nesse momento se gerou uma leve discussão em campo. Lampard comentou sobre o fato.

“Tammy com a sua boa partida acabou se empolgando e errou ao querer bater o pênalti. Contudo, temos um batedor de pênaltis designado, como você viu no primeiro pênalti, e isso foi resolvido no vestiário. Não há problemas.”

Possível transferência de Callum Hudson-Odoi para o Bayern de Munique

As especulações em torno do futuro de Hudson-Odoi se intensificaram novamente. Diversos relatos que o Bayern – que manteve um interesse de longa data na janela de transferência – deve fazer uma oferta tardia antes do prazo de segunda-feira. No entanto, Lampard elogiou a partida de Odoi contra os Eagles e disse que conta com ele para a temporada.

“O desempenho de Callum, especialmente no segundo tempo, quando ele se tornou mais agressivo e queria enfrentar seu lateral e ir para o lado de fora, foi muito bom. Ele é absolutamente parte dos meus planos aqui.”

“Não há uma resposta definitiva [sobre seu futuro], mas na segunda-feira, teremos uma. Se o Bayern declarou interesse, isso é uma coisa. Todavia, como eu disse antes, tudo o que acontecer na segunda-feira será bom para nós como um clube, porque Callum é nosso jogador e também o que Callum deseja será levado em consideração, mas tem que ser certo para todos. Por fim, quero Callum como parte do meu time,” complementou o técnico inglês.

