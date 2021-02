Giroud marca de bicicleta e Chelsea vence Atlético de Madrid pela Champions League

O Chelsea viajou a Bucareste para enfrentar o Atlético de Madrid e venceu por 1-0. O gol do jogo foi um destaque à parte nos 90 minutos da partida. Olivier Giroud, de bicicleta, foi quem deu a vitória ao time azul. Com o resultado, a equipe londrina tem a vantagem de poder empatar no confronto de volta em Stamford Bridge.

Agora, os dois times voltam as atenções para os torneios nacionais. No domingo, os Blues recebem o Manchester United, pela Premier League. Enquanto, o Atleti viaja para jogar contra o Villarreal por La Liga.

Primeiro tempo morno

O Chelsea começou a partida como tem atuado no comando de Thomas Tuchel: linha de três na defesa, posse de bola e variação de jogo com os avanços dos alas. Marcos Alonso e Callum Hudson-Odoi forçavam o sistema montado por Diego Simeone a jogar com seis jogadores na última linha.

Os Blues tiveram domínio das ações na primeira etapa. Foram 72% de controle da bola, cinco finalizações, sendo duas delas no gol. Enquanto os Colchoneros arremataram apenas em uma ocasião, mas longe do gol de Edouard Mendy.

Apesar da notória autoridade azul nos 45 minutos iniciais, não foram chances claras parar furar o bloqueio rojiblanco e abrir o placar. Só em Timo Werner ofereceu um pouco de perigo a Jan Oblak em finalização de pé esquerdo, que o goleiro espalmou para escanteio. Giroud, no comando de ataque, recebia poucas bolas para tabelar e montar mais jogadas, mas o destino tinha outro plano para ele, após o intervalo.

Segundo tempo e pintura de Giroud

Depois da pausa, o Chelsea sofreu um pouco mais de pressão, mas o panorama do jogo era próximo ao que foi no primeiro tempo. Tuchel não fez alterações e sua equipe seguia com mais controle da bola e sendo regidos por Kovacic e Jorginho, mas sem grandes chances de marcar.

Coube a Giroud fazer o serviço. Em disputa de bola, Mario Hermoso tocou a bola para trás e o centroavante francês de bicicleta marcou um golaço para tirar o zero do placar. O árbitro inicialmente havia marcado impedimento, mas em uma conferência no VAR, que acabou confirmando o toque do zagueiro espanhol, o gol foi confirmado.

Após o 1-0, os mandantes tentaram ir pra cima e fizeram alterações para deixar a equipe mais ofensiva. Chegaram a igualar mais o tempo de controle da bola e aumentaram o número de finalizações, mas nenhuma delas foi na direção do gol.

O Chelsea chegou até algumas chances de contra-atacar e ampliar a diferença no placar, mas a transição ofensiva foi mais lenta do que deveria e o Atlético conseguiu marcar bem e impedir oportunidades claras.

O Gol de Giroud foi o sexto dele nos últimos quatro jogos de Champions League e ele terá a chance de marcar novamente agora no próximo 17, na partida de volta, contra o Atleti.

