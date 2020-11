Frank Lampard concede entrevista sobre duelo contra Tottenham

Frank Lampard concedeu entrevista nesta sexta-feira (27) sobre o duelo contra o Tottenham. O jogo está agendado para domingo (29), às 13h30 (horário de Brasília), em Stamford Bridge. O duelo será protagonizado por equipes da parte de cima da tabela da Premier League. O Tottenham está na primeira colocação, por outro lado, com dois pontos a menos, o Chelsea está no terceiro lugar da competição nacional. Por fim, o jogo terá transmissão da ESPN Brasil.

Retornos

O técnico do Chelsea iniciou a entrevista afirmando que Christian Pulisic está apto para o duelo do final de semana. Além disso, Lampard relembrou que Havertz atuou por alguns minutos na terça-feira. Portanto, o alemão também está disponível para o clássico frente ao Tottenham.

Thiago Silva

Jornais europeus veicularam que o Chelsea pensa em ampliar o vínculo contratual com Thiago Silva até 2022. Tuttomercatoweb, TalkSport e Sky Sports publicaram matérias sobre essa intenção do clube de Stamford Bridge. Por isso, Lampard se pronunciou sobre o tópico.

‘Ele tem a opção de ampliar o contrato e, pela forma como está jogando, estou muito feliz com ele [Thiago Silva]. É algo que veremos. Fiquei surpreso, no entanto, com a forma como as notícias foram publicadas. Mas sim, ele tem a opção de ampliação”, afirmou Frank.

Sobre Maradona

“Ele foi um jogador no cenário mundial que me fez apaixonar pelo jogo. Eu tive muita sorte de encontrá-lo recentemente. Ele foi um deus do futebol e [a sua morte] é muito triste”, afirmou o técnico do Chelsea.

Retorno do público

Posteriormente, Frank Lampard mencionou sua felicidade com o retorno gradual dos torcedores ao Stamford Bridge para o duelo contra o Leeds. O técnico espera que o número de torcedores possa aumentar rapidamente nos próximos meses, se for uma ação adotada com segurança.

Sobre o jogo de domingo

Ter vencido o Tottenham duas vezes na temporada passada não é relevante para o jogo de domingo, disse Lampard. Além disso, o treinador enfatizou a força do time de José Mourinho e o início que eles realizam da temporada. Por fim, Frank discorreu sobre a formação inicial do Tottenham que entrou em campo na vitória diante do Ludogorets. “Mostra a força do plantel”, disse Lampard.

Por fim, Lampard mencionou que a melhor coisa que os jogadores e o Chelsea pode fazer é uma vitória para homenagear Roman Abramovich. Em conclusão, o técnico agradeceu Roman por tudo o que ele tem feito pelo Chelsea dentro e fora de campo.

