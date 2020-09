Equipe de desenvolvimento do Chelsea entra em campo na sexta-feira

Na segunda rodada da Premier League 2, a equipe de desenvolvimento do Chelsea enfrenta o Southampton. A partida está agendada para sexta-feira (18), às 15h (horário de Brasília), no The Snows Stadium, em Totton and Eling. Quatro equipes venceram na primeira rodada da PL2: Leicester, Southampton, Chelsea e Liverpool. Portanto, Southampton e Chelsea duelam pela possibilidade da somatória total de seis pontos, após duas roidadas, na tabela de classificação.

No primeiro compromisso, o Chelsea estreou com vitória frente ao West Ham por 1 a 0. O gol do Chelsea foi marcado aos 31 minutos do segundo tempo por Dion Rankine e assistência de Peart-Harris. Lembrando que o confronto foi protagonizado por campeões da temporada passada, no estádio de Kingsmeadow. Primeiramente, o Chelsea campeão da elite da PL2. Por outro lado, o West Ham que garantiu o acesso para o grupo especial na temporada passada, logo após a conquista da segunda divisão da PL2.

O próximo desafiante da equipe de desenvolvimento do Chelsea também venceu na estreia. O Southampton conseguiu os primeiros três pontos diante do Arsenal – e de virada. Placar final de 2 a 1, com os gols na etapa complementar de Sims e, posteriormente, Chauke. Por outro lado, Cottrell fez o gol do time londrino. O jogo foi realizado no Arsenal Traning Centre, em London Colney.

Premier League 2 (2ª rodada)

18/09 8h Tottenham x West Ham

18/09 15h Blackburn x Manchester City

18/09 15h Brighton x Chelsea

18/09 15h Derby x Liverpool

18/09 15h Southampton x Chelsea

21/09 15h Everton x Leicester

