Chelsea terá quatro desfalques para a decisão contra o Atlético de Madrid

Chelsea e Atlético de Madrid jogam a vida pela UEFA Champions League, nesta quarta-feira, em Londres. Os Blues já sabem que terão desfalques para a partida. Jorginho e Mason Mount levaram cartões amarelos na partida de ida e estarão de fora.

Além deles, Thomas Tuchel confirmou hoje em entrevista que Thiago Silva e Tammy Abraham também não integrarão o grupo na partida de amanhã por conta de lesão.

Thiago ainda não se recuperou de contusão muscular que sofreu na vitória contra o Tottenham, ainda no início de janeiro. Thomas Tuchel acreditava que ele já poderia retornar no jogo contra o Liverpool, mas o zagueiro ainda não está 100%. Por outro lado, Abraham machucou o tornozelo na partida contra o Newcastle, há um mês, ele voltou a campo no compromisso seguinte, mas a lesão piorou e ele ainda não tem previsão de volta aos gramados.

O técnico alemão acredita que os dois devem retornar após o período de Data FIFA, para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Ou seja, ambos também serão desfalques para o duelo contra o Sheffield United, pela FA Cup, no domingo.

Andreas Christensen vai muito bem na vaga deixada pelo defensor brasileiro. E o time acumula desempenhos defensivos de alto nível. Já no comando de ataque, Tuchel já escalou Olivier Giroud, Timo Werner e até mesmo Kai Havertz como falso nove.

Os substitutos terão a chance de mostrarem trabalho às 17h, desta quarta (17), pela Champions League. Contra o Sheffield, confronto será às 10h30, pela quartas de final da FA Cup.

