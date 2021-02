Chelsea vence o Newcastle com facilidade e entra no G4

O Chelsea derrotou o Newcastle por dois a zero em Stamford Bridge e chegou no G4 da Premier League. Dessa forma, o treinador Thomas Tuchel começa a ganhar cada vez mais moral na Inglaterra, o que permite que os torcedores sonhem com títulos importantes na temporada.

A partida de hoje foi a sexta de Tuchel no comando do time. O alemão chegou a cinco vitórias e um empate, com apenas um gol concedido. O único gol sofrido pelos Blues nesse período foi marcado por Rudiger, contra, na vitória de dois a um sobre o Sheffield United.

Primeiro tempo movimentado

O jogo começou intenso e o Chelsea pressionou a saída de bola adversária desde os primeiros minutos. Alonso, que jogou bastante avançado como ala esquerdo, conseguiu um chute perigoso defendido por Darlow aos dois minutos de partida.

Logo depois, aos seis, Azpilicueta cabeçeou a bola na direção do gol após escanteio cobrado por Mount, mas a bola parou no defensor do Newcastle, que afastou o perigo de cabeça. Na sequência, aos 12, Werner cabeçeou para fora após cobrança de escanteio de Mount.

Aos 19, Abraham sentiu uma lesão no tornozelo e deixou o campo para a entrada de Giroud. O inglês havia se lesionado após carrinho de Lascelles momentos antes.

Assim que entrou em campo, Giroud completou 100 jogos na Premier League vindo do banco, uma estatística curiosa.

A dupla de volantes Jorginho e Kovacic funcionou bem na distribuição de jogo durante o primeiro tempo. Kovacic completou seu oitavo jogo seguido como titular na Premier League pela primeira vez desde sua chegada.

Então, aos 26, o Chelsea criou um belo ataque que terminou com uma ajeitada de cabeça de Alonso para Werner, que não consegiu botar força na bola.

Aos 30, Werner fez linda jogada pela esquerda, e cruzou de canhota com força. Darlow tentou espalmar mas acabou deixando a bola livre para Giroud, que marcou o primeiro gol do jogo com facilidade.

Na sequência, aos 33, Kovacic driblou dois adversários e enfiou lindo passe para Werner, que botou por cima do gol.

Aos 38, Mount cobrou escanteio e a bola sobrou para Werner, livre, só empurrar par dentro. Destaque para a bela cobrança de Mount, com força e curva. O árbitro de vídeo ainda checou um possível toque de mão de Giroud, mas logo confirmou o gol.

Segundo tempo burocrático

Posteriormente, no início do segundo tempo, Shelvey cobrou falta da entrada da área. Kepa, que mal havia participado do jogo, defendeu com tranquilidade.

Hudson-Odoi, que jogou como ala direito, começou bem o segundo tempo. A bola procurou o inglês muitas vezes de forma que seus dribles e sua velocidade fossem bem explorados.

Então, aos 57, Odoi ajeitou com calma para a chegada de Kovacic, que chegou chutando da entrada da área. A bola passou perto, mas saiu por cima do travessão.

Aos 69, Kanté veio para o campo no lugar de Mason Mount. O inglês foi bem nas bolas paradas e criou algumas chances, mas não fez um grande jogo.

Depois, aos 73, Willock cabeçeou a bola no cantinho após cobrança de falta e Kepa fez uma boa defesa desviando a bola para fora. Foi a melhor oportunidade do Newcastle no jogo.

O Chelsea não fez um bom segundo tempo, mas administrou o resultado e não sofreu grandes riscos. Timo Werner, melhor jogador da partida, continuou com agressividade no ataque, demonstrando muita vontade.

Com a vitória, o Chelsea passou o Liverpool na tabela de classificação, roubando a quarta posição dos rivais da cidade dos Beatles. Os Blues possuem 42 pontos, enquanto os Reds ficaram com 40, em quinto.

Agora, os três primeiros colocados são o Manchester City, favorito ao título, com 53 pontos, o Manchester United com 46 e o Leicester City com o mesmo número de pontos.

Ficha Técnica

Chelsea: Kepa, Hudson-Odoi (James), Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount (Kanté), Werner, Abraham (Giroud)

Reservas não utilizados: Mendy, Chilwell, Zouma, Emerson, Pulisic, Ziyech

Gols: Giroud 30′ Werner 38′

Newcastle: Darlow, Clark, Lascelles, Lewis, Krafth, Saint-Maximin (Fraser), Hayden, Almirón, Shelvey, Gayle (Joelinton), Willock (Carrol)

Reservas não utilizados: Dubravka, M. Longstaff, S. Longstaff, Dummett, Murphy, Ritchie,

Árbitro: Peter Bankes

