Chelsea terá desfalques na estreia contra o Brighton & Hove Albion

Frank Lampard afirmou na entrevista coletiva desta quinta-feira (10) que cinco peças do plantel são desfalques na estreia da Premier League, contra o Brighton. Precisamente, quatro desfalques e um atleta em situação improvável. O primeiro atleta que não estará em campo será Mateo Kovacic. Entretanto, o motivo é a expulsão na final da Copa da Inglaterra. Posteriormente, o técnico do Chelsea afirmou quais são os desfalques para o duelo inaugural na competição.

“Hakim Ziyech sofreu uma lesão, no amistoso contra o Brighton, e não está pronto para o duelo”, iniciou Lampard. “Esperamos que seja uma questão de semanas, mas teremos que ver sobre esse caso”, concluiu.

“Ben Chilwell está trabalhando a forma física. Ele não estará no duelo contra Brighton. Ele melhorou e desenvolveu nesta semana e está na direção certa. Desse modo, é uma boa notícia para nós”, mencionou o técnico sobre o lateral-esquerdo.

“Thiago Silva está em Londres, mas não treinou conosco até o final de semana. Portanto, eu não acredito muito que ele estará entre os convocados para o jogo contra o Brighton”. Da mesma forma, Lampard confirmou mais uma baixa para a equipe. “Billy Gilmour tem uma lesão de longo prazo. Ele estará fora dos duelos por alguns meses, mas é outro atleta que está em ótima forma física”, concluiu.

Por outro lado, Lampard mencionou sua felicidade em poder contar com Pulisic e Azpilicueta, inclusive, antes do que ele esperava. “E estou muito feliz por contar com a volta deles. Ontem foi o primeiro dia de treinamento integral com a equipe, ou seja, eles estão aptos para o duelo contra o Brighton”, concluiu o treinador.

Brighton e Chelsea se enfrentam na segunda-feira (14), às 16h15, no Amex Stadium, localizado na cidade litorânea de Brighton. O embate marca a estreia das duas equipes na Premier League 2020/21.

