Chelsea goleia Sheffield United na Premier League

Em jogo válido pela Premier League, o Chelsea venceu o Sheffield United por 4 a 1, em Stamford Bridge. O placar foi aberto com a equipe visitante. McGoldrick marcou no minuto 9 da etapa inicial. Por outro lado, os gols do Chelsea foram marcados por Tammy Abraham e Ben Chilwell, ambos no primeiro tempo. Posteriormente, Thiago Silva e Timo Werner, balançaram as redes na etapa complementar. A equipe londrina não sentiu a pressão da desvantagem no marcador e conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Por fim, o Chelsea foi superior na etapa complementar e dilatou o placar contra a equipe de Chris Wilder.

Após gol do Sheffield, Abraham e Chilwell marcam

A primeira finalização foi do Chelsea no 4º minuto de jogo. Primeiramente, Reece James fez o cruzamento, Abraham desviou e a bola sobrou para Chilwell. Dentro da área, o lateral-esquerdo finalizou e Ramsdale, em cima da linha do gol, fez a defesa. Aos nove minutos de jogo, o Sheffield United inaugurou o placar do jogo. Após escanteio curto e jogada trabalhada, Baldock recebeu passe dentro da área, finalizou e a bola encontrou McGoldrick. Mesmo com marcação, o atacante finalizou para o fundo do gol de Mendy. Assim sendo, 1 a 0 para a equipe visitante.

Três minutos depois, Abraham fintou o adversário e finalizou dentro da área, mas Ramsdale defendeu sem problemas. Posteriormente, no minuto 21, Lowe recebeu passe fora da área e arriscou o chute; Mendy defendeu em dois tempos. Dois minutos depois, o empate do Chelsea com Abraham. No minuto 23, Ziyech lançou passou para Kovacic, que estava em movimentação. Logo após, o camisa 17 encontrou o Abraham, centralizado, que finalizou para o fundo do gol visitante aos 23 minutos. 1 a 1 em Stamford Bridge.

Com 30 minutos de jogo, Ziyech cobrou falta perigosa e Ramsdale espalmou para dentro da área. Posteriormente, a bola sobrou para Timo Werner e o alemão finalizou no travessão. Quatro minutos depois, a virada do Chelsea. Após escanteio, Ziyech fez cruzamento e Ben Chilwell desviou para o fundo das redes. 2 a 1 para o time da casa no minuto 34. Posteriormente, aos 38, escanteio cobrado pelo Chelsea, bate e rebate na área, e Chilwell finalizou para nova defesa de Ramsdale. Por fim, o apito final em Stamford bridge – 2 a 1 para o Chelsea.

Thiago Silva e Werner completam a vitória

No segundo minuto de jogo, Kovacic entrou na área visitante e tentou o passe para Timo Werner, que estava de frente com o goleiro do Sheffield. Entretanto, o meio-campista teve o passe bloqueado. Nos primeiros minutos de jogo, o Chelsea tentou manter mais a posse de bola. Nos primeiros 10 minutos, a parcial era de 75% dos mandantes contra 25% dos visitantes. No minuto 11, Ziyech finalizou, mas a bola foi desviada em sua trajetória. Chute perigoso do marroquino.

Com 18 minutos de etapa complementar, Reece James cobrou falta e Ramsdale espalmou para fora. Dois minutos depois, Ziyech se aproximou da área e passou para Kovacic. O camisa 17 finalizou e a bola passou próxima da trave do Sheffield United, mas seguiu pela linha de fundo. Aos 26 minutos do segundo tempo, mudança no Chelsea. Saiu Kovacic e entrou Jorginho.

Aos 32 minutos, Thiago Silva marcou o terceiro gol do Chelsea. Mais uma vez, cruzamento de Ziyech e Thiago Silva apareceu em velocidade dentro da área rival para resvalar de cabeça. 3 a 1 para o Chelsea. Logo após, a equipe de Londres marcou o quarto gol com Timo Werner. Aos 35 minutos, a bola sobrou para o atleta alemão, dentro da área que finalizou para o fundo do gol visitante. 4 a 1 para o Chelsea e Werner com o quarto gol. Em conclusão, o apito final do jogo. Triunfo do Chelsea por 4 a 1 contra o Sheffield United.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Chelsea será contra o Newcastle, dia 21 de novembro, às 9h30 (horário de Brasília), em St. James Park. O jogo será realizado pela 9ª rodada da Premier League 2020/21. Por outro lado, o time de Londres enfrenta o Rennes, três dias depois, pela 4ª rodada da UEFA Champions League. Por fim, o duelo está agendado para dia 24 de novembro às 14h55 (Brasília), no Roazhon Park.

Ficha técnica

Chelsea

Mendy; James, Thiago Silva (cap.), Zouma e Chilwell; Kovacic (Jorginho 71), Kanté e Mount; Ziyech, Abraham e Werner (Giroud 86).

Reservas: Caballero, Rudiger, Azpilicueta, Emerson, Hudson-Odoi

Técnico: Frank Lampard

Gol: Abraham 23’1T, Chilwell 34’1T, Thiago Silva 32’2T e Werner 35’2T

Sheffield United

Ramsdale; Basham, Egan (cap.), Stevens; Baldock, Berge, Norwood (Osborn 61), Ludstram e Lowe; McGoldrick e Brewster (McBurnie 61)

Reservas: Verrips, Sharp, Burke, Jagielka e Robinson

Técnico: Chris Wilder

Gol: McGoldrick 9’1T

Cartão amarelo: Egan, Berge

Informações da partida

Data: 4 de novembro de 2020

Horário: 17h (horário de Brasília). Transmissão do canal Fox Sports

Competição: 8ª rodada da Premier League 2020/21

Local: Stamford Bridge, em Londres.

Árbitro: Jonathan Moss

Assistentes: Marc Perry, Simon Long

Quarto árbitro: Stuart Attwell.

VAR: Kevin Friend.

Assistente VAR: Simon Beck.

