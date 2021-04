Havertz e Pulisic brilham e Chelsea goleia o Crystal Palace

Buscando recuperar o ânimo na Premier League, o Chelsea foi o Selhurst Park enfrentar o Crystal Palace e não só ganhou, como goleou. Os Blues venceram por 4-1, os gols foram marcados por Christian Pulisic (2x), Kai Havertz e Kurt Zouma.

Com esse resultado, a equipe de Thomas Tuchel chega ao quarto lugar na tabela e torce por um resultado favorável no jogo entre Leiceister e West Ham, que acontece neste domingo. Dessa forma, os Blues agora concentram suas atenções para o duelo de volta contra o Porto, na próxima terça-feira.

Chelsea dono do primeiro tempo

Controle. Se tem uma palavra que define bem como foi atuação do Chelsea no primeiro tempo, é essa. O time de Thomas Tuchel precisou de 12 minutos para já estar com 2 a 0 no placar e dar toda tranquilidade que precisavam. Ainda no primeiro tempo, Zouma marcou o terceiro e aumentou o domínio.

Na etapa inicial, os Blues tiveram 67% de posse de bola e finalizaram 12 vezes, sendo sete delas no gol de Vicente Guaita. A vantagem no marcador poderia até ter sido maior, se não fosse o goleiro e van Aanholt que salvou uma bola em cima da linha.

Além de ser muito presente no ataque, o Chelsea também impediu que o Palace jogasse. Os Eagles não deram nenhum chute durante os 45 minutos iniciais.

Menos intensidade, Pulisic define

No segundo tempo, o panorama da partida indicava ser o mesmo e foi quase assim. Os Blues seguiram com mais controle da bola e das ações de jogo, mas o Palace se lançou um pouco mais ao ataque para tentar diminuir a diferença.

O sistema defensivo do Chelsea anulou os principais jogadores do rival e precisou Schluup vir do banco para criar a única chance de perigo deles. O meia arrancou pela esquerda e cruzou pra Christian Benteke subir e marcar o gol na primeira finalização.

Depois disso, os Blues voltaram a administrar bem as ações no gramado e criaram outras grandes chances desperdiçadas pelos atletas de ataque. No entanto, aos 78′, Mount achou Reece James na direita, ele cruzou e a bola chegou para Pulisic empurrar e dar números finais.

FICHA TÉCNICA

Evento: Crystal Palace 1×4 Chelsea

Competição: Premier League – Rodada 31

Local: Selhurst Park – Londres

Crystal Palace: Guaita; Ward, Kouyaté, Cahill, van Anholt; Milivojevic, Riedewald (McCarthy), Ayew (Townsend), Eze (Schlupp); Zaha e Benteke – Roy Hodgson

Gol: Benteke (68′)

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Pulisic e Havertz – Thomas Tuchel

Gols: Havertz (8′), Pulisic (10′ e 78′) e Zouma (30′)

Arbitragem: Michael Oliver

