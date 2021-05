Chelsea é derrotado e o Leicester conquista FA Cup

Na decisão da FA Cup, o Leicester bateu o Chelsea pelo placar de 1-0. Pela segunda temporada seguida, os Blues perdem a final da Copa da Inglaterra. Na temporada passada, o vencedor foi o Arsenal, desta vez a taça ficou com os Foxes. O clube londrino volta à campo na terça-feira (18), pela penúltima rodada da Premier League, para encarar o Leicester em duelo que vale a vaga na próxima UEFA Champions League.

A decisão disputada, em Wembley, também marcou o retorno do público. Cerca de 21 mil pessoas estiveram presentes no estádio.

Primeira etapa foi lá e cá

Logo no início da partida foi possível perceber uma inversão nos papéis de Reece James e Cezar Azpilicueta, o jovem inglês compôs a linha de três na defesa e o espanhol ocupou o lado direito como ala.

Apesar disso, o Chelsea se fez presente no campo ofensivo nos 20 minutos iniciais, o clube londrino chegou a ter 70% de posse de bola. Contudo, a primeira finalização ocorreu apenas aos 14 minutos, com Rudiger chutando de longe, sem sustos. Depois disso, foi a vez dos Foxes assustarem. Após um lançamento de Tielemans nas costas de Marcos Alonso, Castagne cruzou e Vardy finalizou, mas a bola explodiu em James.

Em seguida, o Leicester chegou mais uma vez na bola parada com Soyuncu que cabeceou por cima, após uma falta para a raposa inglês em um lance onde Thiago Silva usou o braço para impedir o avanço de Iheanacho.

O Chelsea respondeu, em seguida, com Mount que recebeu, girou e finalizou com perigo do lado esquerdo da meta Schemeichel. Aos 28 minutos, a chance mais perigosa dos Blues no 1º tempo: no rebote do escanteio, Mount tabelou com Ziyech e cruzou, TS ajeitou para um novo cruzamento de Rudiger e Werner desviou o suficiente para tirar o gol do Azpilicuta.

Após os 30 minutos, o Leicester conseguiu equilibrar as ações da partida. O zagueiro Evans saiu lesionado para a entrada do Albrighton. Apesar disso, os Foxes mantiveram o esquema de 3-5-2, com o recuo de Castagne para a linha defensiva.

No final da primeira etapa, o Leicester chegou mais uma vez com Soyuncu na bola parada e o Chelsea respondeu com Werner batendo de fora da área após roubada de bola no campo ofensivo.

Leicester volta melhor, faz o gol e fica com a taça

O segundo tempo começou com o Leicester mais confortável na partida e ocupando mais o campo de ataque, no entanto, os Foxes não assustavam a meta adversária. Tal cenário se manteve até Tielemans acertar um belo chute e abrir o placar, aos 20 minutos, após um erro de passe na saída de bola.

Depois disso, começaram as modificações dos dois lados. Tuchel colocou Pulisic e Chilwell nos lugares de Ziyech e Alonso, do outro lado, Maddison entrou na vaga de Iheanacho. A parta daí, o jogo virou ataque contra defesa, com o Leicester aguardando apenas uma chance para matar a partida no contra-ataque.

Faltando 15 minutos, Tuchel foi para o tudo ou não, lançou Hudson Odoi e Kai Havertz nos lugares de Azpilicueta e Jorginho. Aos 32 minutos, Kante cruzou, Chilwell cabeceou e Schmeichel fez uma grande defesa para evitar o empate.

Pouco tempo depois, Tuchel colocou Giroud em campo. Com o francês e Havertz em campo, Rodgers colocou Morgan no lugar de Thomas para segurar o jogo aéreo dos blues.

Aos 41 minutos, Mount soltou a bomba da entrada da área e lá estava Schmeichel para salvar o Leicester. O Chelsea ainda arrancou o empate com Chillwel, após belo lançamento do Thiago Silva, mas o impedimento foi assinalado.

Ficha Técnica

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Alonso; Ziyech, Mount, Werner. Treinador: Thomas Tuchel.

Cartão: Werner

Leicester: Schmeichel; Söyüncü, Evans, Fofana; Castagne, Ndidi, Tielemans, Pérez, Thomaas; Iheanacho, Vardy. Treinador: Brendan Rodgers.

Gol: Tielemans

Cartão: Castagne

