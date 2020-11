Bryan Fiabema indicado ao prêmio de Jogador do Mês na Premier League 2

Bryan Fiabema, atleta de 17 anos, acumula quatro gols em 164 minutos na Premier League 2. Ou seja, quatro jogos para o futebolista no time comandado pelo técnico Andy Myers, que iniciou a rodada na terceira colocação do campeonato. Primeiramente, Fiabema alterou o placar no duelo contra o Arsenal, em vitória do time de Cobham por 3 a 0. Assim sendo, o jovem atleta precisou de 30 minutos de atuação para balançar as redes adversárias.

Posteriormente, Bryan Fiabema movimentou o placar contra o Derby County, em Cobham. O norueguês marcou duas vezes, em 20 minutos, e o Chelsea conseguiu a vitória por 3 a 2. Por fim, o gol contra o Liverpool, em conversão de penalidade máxima, na derrota por 3 a 1. em atuação longe da capital.

Em sua primeira temporada no clube, Bryan Fiabema compõe a lista ao lado dos seguintes atletas indicados. Isaac Fletcher (Middlesbrough), Joe Hugill (Man United), Benjamin Mbunga-Kimpioka (Sunderland), Cole Palmer (Man City) e Rhys Williams (Liverpool).

A lista foi escolhida pelo comitê de Desenvolvimento do Futebol da Premier League. Os treinadores dos clubes do PL2 indicaram as melhores performances dos jogadores adversários em cada duelo na competição no mês de outubro. O vencedor, também escolhido pelo júri, será anunciado em breve.

