Ben Chilwell: “Dia perfeito em termos de desempenho e atitude”

Ben Chilwell elogiou o plantel do Chelsea na vitória contra o Burnley, por 3 a 0, em jogo válido pela sétima rodada da Premier League. Além disso, o lateral discorreu sobre a perda de Christian Pulisic antes do duelo e exaltou a qualidade do selecionado de Londres.

Sobre a vitória contra o Burnley

“Foi um dia perfeito em termos de desempenho e atitude. Foi um jogo difícil. Sabíamos que, se não viéssemos prontos para uma batalha, poderíamos ser ameaçados. Isso é o que eles [os adversários queriam], criar dificuldades. Entretanto, nós viemos prontos para lutar e desempenhar nosso estilo de jogo, o que é importante. Além disso, nós conseguimos outro clean sheet e três belos gols”, iniciou Ben Chilwell. “Fomos efetivos na frente do gol e sólidos defensivamente falando”, afirmou o lateral.

Sobre o desfalque de Pulisic e o plantel do Chelsea

“Infelizmente, Christian [Pulisic] se machucou no aquecimento e estamos todos tristes por ele. Entretanto, a entrada de Timo [Werner] foi um ponto positivo e demonstra a força da nossa equipe. Essa competição [entre as peças] nos motiva e é uma das principais características de um bom time. Temos muitos bons jogadores. Dois ou três em cada posição e estão lutando pela camisa [de titular]. Isso vai nos ajudar na evolução da equipe”, concluiu Ben Chilwell.

