Próximo adversário, Atlético de Madrid perde para o Levante

Antes do confronto contra o Chelsea pela UEFA Champions League, o Atlético de Madrid perdeu em casa para o Levante por 2 a 0. A partida valeu pela rodada 24 do campeonato espanhol. Mario Hermoso, contra, e Jorge de Frutos marcaram os gols do jogo.

Os Colchoneros enfrentaram os Granotes duas vezes nessa semana e não venceram nenhuma. O encontro anterior foi na última quarta-feira (17), também por La Liga e o placar final foi 1 a 1. Enes Bardhi inaugurou o marcador para o Levante e Marcos Llorente empatou para o Atleti.

Ainda líderes

Como resultado, mesmo com os dois resultados adversos, Diego Simeone e seus comandados ainda lideram a competição nacional três pontos à frente do Real Madrid, e ainda tem um jogo a menos.

Na próxima terça-feira (23), Chelsea e Atlético abrem a primeira parte da disputa das oitavas de final da Champions League. A Espanha não pode receber nenhum voo da Inglaterra, o que faz com que o confronto aconteça na Romênia. Por outro lado, as regras de mata-mata continuam valendo normalmente. Bem como os gols marcados fora de casa.

O Chelsea Brasil faz a cobertura completa da partida, com o pré e pós-jogo aqui no site, e tempo real no twitter @ChelsBrasil. A TNT transmite a partir das 17h00 (horário de Brasília).

