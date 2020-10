Atletas do Chelsea em campo na pausa internacional de seleções

Atletas do Chelsea em campo nesta terça-feira (13) para a pausa internacional de seleções. A seleção marroquina de Hakim Ziyech entra em campo para duelo amistoso. Por outro lado, a Inglaterra Sub-21, de Hudson-Odoi e Guehi, enfrenta a Turquia na tarde de hoje. Na Liga das Nações, o trio Kavertz, Werner e Rudiger está apto para o confronto desta terça. No mesmo grupo, Kepa Arrizabalaga quer somar mais um jogo como titular na meta espanhola. Por fim, Thiago Silva é opção para o Brasil, diante do selecionado peruano.

15h – Amistoso: Marrocos x República Democrática do Congo

Mais uma oportunidade de Hakim Ziyech ganhar minutos de jogo em 2020. O atleta ainda não estreou pelo Chelsea devido a uma lesão no embate amistoso contra o Brighton, na pré-temporada. Entretanto, o marroquino participou do último duelo da seleção nacional, contra Senegal, na vitória do Marrocos por 3 a 1. Além disso, o futebolista, que participou de aproximadamente 30 minutos de jogo, concedeu a assistência do terceiro gol mandante. Uma falta cruzada na cabeça de Youssef El Arabi.

15h30 – Qualificação Euro-21: Inglaterra e Turquia

Callum Hudson-Odoi e Marc Guehi integram o selecionado nacional de base da Inglaterra. Os comandados de Andy Boothroyd podem se aproximar – ainda mais – da classificação hoje (13) diante da seleção da Turquia. O jogo será realizado no Molineux, casa do Wolverhampton, às 15h30 (horário de Brasília). Integrantes do Grupo 3, a Inglaterra lidera com 19 pontos em sete jogos, 24 gols marcados e sete sofridos. Por outro lado, a Turquia pontuou sete vezes em sete embates. Oito gols foram marcados pela seleção turca, mas 14 tentos foram sofridos pela Turquia. Por fim, Áustria, Albânia, Kosovo e Andorra completam a chave.

15h45 – Liga das Nações: Alemanha x Suíça

Kai Havertz, Timo Werner e Antonio Rudiger estão no plantel alemão para o duelo contra a Suíça. Integrantes da Liga A – Grupo 4, Alemanha e Suíça entram em campo almejando a vitória, mas em situações distintas na chave. Primeiramente, a Alemanha que somou cinco pontos, dois a menos que a líder Espanha, e busca assumir a primeira colocação do grupo. Por outro lado, a Suíça busca a primeira vitória na chave e sair da incomoda zona de despromoção para a Liga B. A Alemanha venceu o último confronto frente a Ucrânia por 2 a 1. Entretanto, a Suíça foi superada pela Espanha por 1 a 0.

15h45 – Liga das Nações: Ucrânia x Espanha

Kepa Arrizabalaga, goleiro do Chelsea, integra o plantel espanhol para os compromissos da Liga das Nações. A equipe da Península Ibérica tem a melhor campanha do Grupo 4 com sete pontos em três jogos. A Espanha marcou seis gols (4-0 contra a Ucrânia e 1 a 0 contra a Suíça) e sofreu apenas um tento (1 a 1 contra a Alemanha) na primeira fase. Por outro lado, a Ucrânia busca a revanche após a goleada sofrida contra a Espanha, no primeiro confronto dos times. Além disso, vencer significa se reabilitar para a equipe comandada por Andriy Shevchenko, que acumulou uma derrota contra a Alemanha, na Rodada 3.

21h – Eliminatórias da Copa do Mundo: Peru x Brasil

Por fim, Thiago Silva foi convocado pelo técnico Tite para os jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O defensor participou do primeiro confronto frente ao selecionado boliviano, na vitória brasileira por 5 a 0. Assim sendo, Thiago Silva estará mais uma vez disponível para vestir a camisa “amarelinha” nos embates da pausa internacional. O jogo de hoje (13) será realizado no Estádio Nacional do Peru, em Lima.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp