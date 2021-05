Chelsea vence de virada e se mantém no G-4

Neste sábado (8), os finalistas da UEFA Champions League se enfrentaram, no Etihad Stadium. A partida valia a confirmação do título para os mandantes, já os visitantes precisavam do resultado para se manter no G-4. Apesar de um primeiro lento e com um placar adverso, o Chelsea reagiu no segundo tempo e arrancou uma grande vitória. Com um time firme na marcação e com mais presença no ataque, os Blues foram premiados com a vitória com um gol no último lance. O resultado coloca o Chelsea na terceira posição, com 64 pontos, aproveitando o tropeço do Leicester.

Chelsea vacila e o City abre o placar

A primeira etapa ocorreu em um ritmo bem cadenciado com as duas equipes buscando ter a posse de bola, mas sem gerar perigo a meta adversária. Em 21 minutos, foram seis finalizações, quatro do City, duas do Chelsea, nenhuma no alvo. O primeiro lance de perigo do Chelsea aconteceu aos 42’minutos, com Ziyech testando Ederson de fora da área. Dois minutos depois, Gabriel Jesus foi lançado, Christensen errou o bote – se lesionou no lance – e na sequência da jogada, o camisa 9 da seleção brasileira serviu Aguero que não conseguiu fazer o domínio, com isso, a bola sobrou limpa para Sterling abrir o placar. No lance seguinte, o Chelsea estava com 10 homens em campo, em virtude da lesão do defensor dinamarquês, para agravar ainda mais a situação Gilmour cometeu pênalti em Gabriel Jesus. Na cobrança, Aguero tentou de cavadinha e Mendy fez a defesa.

Vira, virou

Na segunda etapa, o Chelsea foi superior ao Manchester City. Uma das principais virtudes da equipe foram as roubadas de bola no campo ofensivo, e foi dessa forma, que o Chelsea conseguiu o empate. Rodri perdeu a bola, Pulisic avançou, Azpilicueta cruzou e Ziyech bateu no canto para empatar. Após os 25’minutos, começaram as mudanças em ambos os lados o que permitiu as equipes manterem o ritmo lá e cá. Com mais confiança na partida, os Blues marcaram duas vezes com Werner aos 32′ minutos, e aos 36′ com Hudson Odoi, nos dois lances os atletas foram flagrados em impedimento. Nos acréscimos, Hudson Odoi fez grande jogada acionando Werner na direita que cruzou para o Alonso fazer o gol da virada.

FICHA TÉCNICA

Evento: Manchester City x Chelsea

Competição: 35º rodada da Premier League

Local: Etihad Stadium – Manchester/ING

Arbitragem: Anthony Taylor – ING

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Gilmour, Kanté, Alonso; Pulisic, Werner e Ziyech – Thomas Tuchel

Gols: Ziyech 62′, Alonso 93′

Cartões:

Manchester City: Ederson; Cancelo,Ruben Dias, Rodri, Aké, Mendy; Rodri, Ferrán Torres, Sterlig; Aguero e Jesus – Pep Guardiola

Gols: Sterling 43’

Cartões: Sterling 11’, Sterling 89′

