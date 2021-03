Chelsea para em grande atuação de Mesllier e só empata em Leeds

O Chelsea foi ao Elland Road enfrentar o Leeds United e empatou sem gols. Os Blues foram dominantes durante toda a partida, entretanto o time não conseguiu marcar, esbarrando numa grande atuação do goleiro Illan Meslier.

O empate mantém a equipe londrina em quarto lugar, com 51 pontos e pode ter a pontuação igualada pelo rival de cidade West Ham, que tem 48, mas tem dois jogos a menos.

Primeiro tempo azul

Pensando já no jogo contra o Atlético de Madrid, Thomas Tuchel escalou um time um pouco diferente. Pulisic, que não vinha recebendo muito tempo do técnico, foi escalado entre os titulares. Mason Mount e Jorginho, suspensos para o jogo do meio de semana, também começaram a partida.

Com a escalação um pouco surpreendente, os Blues foram dominantes desde o apito inicial. Na primeira etapa, os visitantes tiveram 60% de posse de bola e finalizaram sete vezes, enquanto os mandantes chutaram apenas uma vez ao gol de Edouard Mendy. Apesar, do domínio azul, o gol não saiu por ótima atuação do goleiro Meslier.

Nos 45 minutos iniciais, os dois times tiveram bolas na trave que poderiam ter mudado a história do jogo. Pelo lado do ataque do Chelsea, em jogada atrapalhada da defesa do Leeds, Struijk chutou em cima de Llorente, a bola voltou e pegou no travessão. No único chute que acertaram à baliza, Harrison arrematou e obrigou Mendy a fazer grande intervenção.

Segundo tempo de Meslier e Mendy

Se no primeiro tempo Mendy e Meslier salvaram suas equipes, a etapa complementar seguiu o mesmo panorama. O Chelsea teve mais controle da bola e arrematou mais vezes no gol do Leeds do que na primeira parte. Havertz teve chance clara para abrir o placar, mas o arqueiro do time branco fez ótima defesa.

Se os Blues finalizaram mais no segundo tempo, os Whites não ficaram para trás e obrigaram Mendy a sujar mais o uniforme. Raphinha recebeu na marca do pênalti, chutou no contra pé, mas o goleiro senegalês se esticou e evitou que o marcador fosse alterado.

Recorde de Tuchel

Apesar de não ter conquistado a vitória, Thomas Tuchel tem um motivo para comemorar. O empate fez com que o treinador chegasse ao décimo segundo jogo de invencibilidade pelo clube. O último a conquistar isso nas primeiras partidas comandando os Blues foi Luiz Felipe Scolari, em 2008.

Tuchel chegou a Londres no fim de janeiro e teve oito vitórias e mais quatro empates, disputando Premier League, Champions League e FA Cup.

O Chelsea volta a campo já no meio da semana, contra o Atlético de Madrid, pela Champions League. Na Premier League, os Blues só voltam a atuar em abril, contra o West Bromwich, antes tem o confronto contra o Sheffield United, pela FA Cup.

FICHA TÉCNICA

Evento: Leeds United 0x0 Chelsea

Competição: Premier League – 28ª rodada

Local: Elland Road – Leeds

Arbitragem: Kevin Friend

ESCALAÇÕES

Leeds United – Meslier; Ayling, Llorente, Struijk, Alioski; Phillips; Raphinha, Dallas, Roberts, Harrison (Hélder Costa) e Bamford (Rodrigo depois Klich)

Chelsea – Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Pulisic (James), Jorginho, Kanté, Chilwell; Ziyech (Werner), Mount (Hudson-Odoi) e Havertz – Thomas Tuchel

