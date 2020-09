Chelsea FC: FIFA 21 divulga avaliações do time de Stamford Bridge

A EA Sports divulgou a lista de 18 atletas do Chelsea e suas respectivas avaliações no FIFA 21. N’Golo Kanté é o jogador com a avaliação mais alta dentre as peças do Chelsea – rating de 88. Além disso, o francês obteve uma das avaliações mais altas dentre os meio-campistas. Por isso, Kanté é o 26º jogador com a avaliação mais alta no jogo.

Posteriormente, segundo a avaliação, quatro atletas que estreiam com a camisa do Chelsea no ano de 2020. Thiago Silva, Kai Havertz, Timo Werner e Hakim Ziyeck. Todos os quatro futebolistas com a avaliação 85.

Desta forma, Christian Pulisic apresentou uma evolução do da edição passada para a versão mais recente. O atleta da seleção dos Estados Unidos subiu de 79 para 81. Além disso, Mateo Kovacic apresentou aumento da avaliação de 82 para 83. Por outro lado, Jorginho e Azpilicueta permaneceram com as avaliações da edição passada.

FIFA 21 – Top18

Entre 88 e 84

N’Golo Kante – 88 (Ou seja, a 26ª classificação mais alta do jogo)

Thiago Silva – 85

Timo Werner – 85

Kai Havertz – 85

Hakim Ziyech – 85

Cesar Azpilicueta – 84

Entre 83 e 80

Jorginho – 83

Mateo Kovacic – 83 (Portanto, um aumento de 82 [20] para 83 [21])

Christian Pulisic – 81

Marcos Alonso – 81

Toni Rudiger – 81

Ben Chilwell – 81

Kurt Zouma – 80

Mason Mount – 80

Abaixo de 80

Olivier Giroud – 79

Andreas Christensen – 79

Ross Barkley – 78

Ruben Loftus-Cheek – 78

Veja também: Chelsea não deve negociar N’Golo Kanté com a Inter de Milão, diz Sky Sports

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp