Atletas do Chelsea são convocados para a Inglaterra Sub-21

Marc Guehi, Conor Gallagher e Callum Hudson-Odoi, atletas do Chelsea, foram convocados para os compromissos da seleção Sub-21 da Inglaterra. O selecionado nacional disputa os dois últimos jogos da fase de classificação para a Euro Sub-21. Assim sendo, a equipe dos Três Leões assegurou a classificação após a vitória contra a Turquia, por 2 a 1, em jogo realizado no Molineux.

Por isso, a Inglaterra entra em campo no dia 13 de novembro, Às 16h30 (horário de Brasília), contra Andorra. Por fim, a Inglaterra mede forças contra Andorra, dia 17 de novembro, às 16h25 (Brasília), pela rodada final. Os dois duelos serão realizados novamente no estádio do Wolverhampton.

Por fim, o time comandado por Andy Boothroyd está na primeira colocação do Grupo C. 22 pontos em oito jogos, sete vitórias e um empate. 26 gols marcados e oito gols sofridos. Ou seja, o melhor ataque e a melhor defesa da chave composta por Áustria, Albânia, Kosovo, Turquia e Andorra.

A seleção Sub-21

Goleiros

Brandon Austin (Tottenham Hotpur), Josef Bursik (Stoke City, emprestado ao Doncaster Rovers), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Defensores

Max Aarons (Norwich City), Lee Buchanan (Derby County), Marc Guehi (Chelsea, emprestado ao Swansea), James Justin (Leicester City), Lloyd Kelly (AFC Bournemouth), Tariq Lamptey (Brighton and Hove Albion), Jonathan Panzo (Dijon), Rhys Williams (Liverpool), Ben Wilmot (Watford)

Meio-campistas

Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Josh Dasilva (Brentford), Ebere Eze (Crystal Palace), Conor Gallagher (Chelsea, emprestado ao West Bromwich), Curtis Jones (Liverpool), Oliver Skipp (Tottenham Hotspur, emprestado ao Norwich City)

Atacantes

Rhian Brewster (Sheffield United), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Dwight McNeil (Burnley), Jamal Musiala (Bayern Munich), Eddie Nketiah (Arsenal), Ryan Sessegnon (Tottenham Hotspur, emprestado ao Hoffenheim)

Por fim, atletas do Chelsea também foram convocados no Sub-20. Henry Lawrence, Tino Anjorin e a primeira convocação de Marcel Lewis. O técnico Lee Carsley nomeou um plantel de 22 atletas para a sessão de treinamentos de novembro. Posteriormente, o Sub-19 contará com Dion Rankine, Myles Peart-Harris e Lewis Bate. Em conclusão, Teddy Sharman-Lowe, Levi Colwill e Harvey Vale integram o Sub-18.

