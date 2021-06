Opinião: Hakimi pode ser um grande trunfo

Mesmo antes da abertura oficial da janela de transferências europeia de verão, o nome de Achraf Hakimi já vinha sendo ligado ao Chelsea. No entanto, menos de um dia depois de o mercado abrir, os rumores sobre o interesse no camisa 2 da Internazionale ficaram ainda mais intensos. Segundo o The Athletic, os Blues teriam igualado a proposta do Paris Saint Germain pelo jogador em um valor que chega perto de 60 milhões de euros.

De antemão, o marroquino é uma peça importante no elenco da Inter, sendo bastante versátil. E também atua em ambas as laterais do campo. Porém, a situação financeira do clube italiano é delicada e, por isso, ele é um dos jogadores que estão disponíveis para transferências nesta janela.

Interesse antigo

De acordo com informações também trazidas pelo The Athletic, o Chelsea já apresentava interesse em Hakimi desde que jogava nas categorias de base do Real Madrid. Eventualmente, ele foi emprestado ao Borussia Dortmund, onde conseguiu espaço e consolidou sua reputação no futebol europeu.

Ele chegou à Inter no início da temporada 2020/2021, em uma transferência de 40 milhões de euros. Em síntese, fez uma temporada bastante sólida, impressionou ainda mais clubes como o próprio Chelsea, além de PSG e Arsenal. Por vezes, a contratação do atleta entrou em discussões da alta hierarquia dos Blues, junto ao departamento de futebol e ao técnico Thomas Tuchel.

Caberia no elenco do Chelsea?

Por diversas vezes, Tuchel deixou claro que quer montar e desenvolver um time que, em suas palavras, ninguém irá querer enfrentar. Ele tem uma visão e um objetivo de longo prazo para o clube, reforçando seu desejo pela conquista de quantos títulos forem possíveis. Acima de tudo, o treinador reforça, sempre que pode, a confiança e a crença que tem na capacidade do seu elenco.

Nesse sentido, a contratação de Hakimi tem uma justificativa. Além disso, é uma possibilidade. Apesar de fazer uma temporada imprevisível na Premier League, na Champions os Blues tiveram um ótimo desempenho. E, em última instância, a conquista do título europeu significou, na marra, o reconhecimento do clube como parte da mais alta prateleira do futebol.

Ao mesmo tempo que não vejo como uma necessidade, não acredito que seja um exagero. Ainda mais se a diretoria e o próprio treinador do Chelsea acreditam no potencial e no encaixe do jogador, tanto no time como no clube.

No final das contas, estará nas mãos de Roman Abramovich autorizar ou não a compra. E como bem sabemos, ele pouco mede esforços para fortalecer o elenco. Ainda mais com peças jovens, consolidadas, que renderão de forma imediata e por mais tempo.

A possibilidade de disputas por vagas

Um dos grandes questionamentos que surgem é sobre a possibilidade de que Reece James perca espaço caso a contratação seja concretizada. O camisa 24 evoluiu bastante, em especial na última temporada. Com a chegada de Tuchel, passou a atuar principalmente como ala direita, tendo ainda mais liberdade para se movimentar em direção ao ataque. Mas também jogou como zagueiro em algumas oportunidades.

Aos 21 anos, ele já se mostra um jogador bastante completo. Além de ser formado na base dos Blues e acostumado com a rotina do clube, também acumula convocações para a seleção inglesa e tem um título de Champions League no currículo. Inclusive, em entrevista recente, afirmou que se sente confortável jogando tanto como ala como zagueiro pelo lado direito.

Apesar de na temporada passada Reece e Hakimi jogarem em posições parecidas, não vejo nenhum dos dois perdendo espaço para o outro. Até por conta da versatilidade que ambos apresentam. O marroquino, por sua vez, expressou que gosta de chegar mais a frente. Desta forma, prefere as posições de ala que permitem essa participação maior no ataque (right-back e winger).

Nesse sentido, ao contrário do que se desenha em um primeiro momento, me parece há grande possibilidade e espaço para os dois atuarem juntos. Acredito também que o Chelsea e a comissão técnica reconhecem a importância de James no clube. Tanto atualmente, como para o futuro. Então, a chegada do jogador da Inter muito mais que inchar o elenco, vai garantir ainda mais profundidade e versatilidade.

Mas e Cobham?

Frequentemente certos jogadores da base chegam ao time principal. Em especial nas últimas duas temporadas. Então, existe uma grande expectativa quanto ao aproveitamento desses jogadores. No caso da chegada do marroquino, o nome de Cobham que esquenta as discussões é Tino Livramento. O lateral direito, sem dúvidas, é uma das grandes promessas para o futuro.

Acredito que, diferente do que aconteceria com Reece James, Livramento sim seria afetado de certa forma. Suas chances de atuar no elenco principal se tornariam menores. Pelo menos em um futuro próximo. Tal qual, qualquer outro jogador de base, as expectativas seriam muitas e seria preciso tempo para uma adaptação.

Mesmo o Chelsea sendo reconhecido por seu trabalho com as categorias de desenvolvimento e com a transição para o profissional. Esperar o encaixe e o ganho de ritmo dos jogadores da base demanda paciência e tempo. Então, levando em conta as aspirações do clube e os planos de Tuchel, o tempo pode acabar representando um atraso às novas conquistas.

Estatísticas da temporada

Ao passo que jogou sua primeira temporada no futebol italiano, Hakimi impressionou bastante e acumulou números incríveis. Com apenas 22 anos, ele já é uma realidade no futebol europeu. E tem capacidade para evoluir ainda mais.

Na Serie A, somou 29 jogos como titular, marcando 7 gols e dando 10 assistências. Dessa forma, jogando como ala-direita, atingiu uma marca de 1 G/A a cada 150 minutos em campo no campeonato italiano. Além disso, sua porcentagem de passes certos foi de 84%.

Por outro lado, defensivamente cometeu poucos erros que levaram à finalizações ou gols adversários. Ainda, sofre poucos dribles. Também participa de jogadas de dividida e recuperação de posse de bola.

Do mesmo modo, atuou em três jogos da Coppa Italia, bem como cinco dos jogos da Internazionale pela UEFA Champions League, dando uma assistência na competição continental.

Enfim, o reconhecimento do jogador é demonstrado por sua valorização no mercado. Conforme a lista divulgada pelo CIES Football Observatory, o marroquino aparece como o jogador mais valioso da Serie A, com valor de transferência estimado em €93,5 milhões.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil

