The Guardian: Chelsea entra na briga por Achraf Hakimi

De acordo com o jornal The Guardian, o Chelsea está interessado na contratação do ala direito, Achraf Hakimi. De antemão é preciso dizer que o marroquino de 22 anos, foi campeão italiano pela Inter, sob o comando de Antônio Conte.

Contudo, os Blues vão enfrentar a concorrência do Paris Saint Germain, que já apresentou uma primeira oferta. De acordo com a reportagem, os parisienses colocaram 60 milhões de euros na mesa. Apesar disso, os nerazzuri tem a intenção arrecadar um valor de 80 milhões de euros pelo jogador.

Se Hakimi chega, quem sai?

Ainda segundo a matéria do Guardian, uma possível chegada de Hakimi poderá afetar a situação de outros dois jogadores do elenco atual. O primeiro é Callum Hudson Odoi, que poderá perder ainda mais espaço no elenco. Da mesma forma, Tino Livramento pode acabar sendo emprestado ao Aston Villa, antes mesmo de integrar a equipe principal.

Temporada impressionante

Após se destacar no Borussia Dortmund nas temporadas 18-19 e 19-20, o marroquino foi contratado pela Inter de Milão pelo valor de 45 milhões de euros, junto ao Real Madrid. Do mesmo modo, o impacto de Hakimi na equipe de Conte foi imediato. O jogador se encaixou perfeitamente no esquema proposto, e por isso, se tornou peça fundamental nas ações ofensivas, onde pode contribuir com sete gols e dez assistências, em 37 jogos na liga italiana.

https://www.youtube.com/watch?v=w1F7WGdZ70s

