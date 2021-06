Opinião: Chelsea Women não precisa de grandes contratações

Na última sexta-feira (11) foi aberta a janela de transferências para os clubes da Women’s Super League. Portanto, é de se esperar que o mercado comece a se agitar e os clubes anunciem contratações. O Chelsea não foge dessa expectativa. Porém, poucos rumores surgiram em relação ao clube de Londres até então.

Todavia, apesar da ansiedade da torcida, não é difícil imaginar a razão da baixa quantidade de notícias envolvendo o time de Emma Hayes, uma vez que as Blues não necessitam de grandes contratações. Mas sim de reforços pontuais.

O elenco

Antes de tudo, para falar de contratações é necessário conhecer o time no qual estamos falando. E, se pudesse escolher uma palavra para o elenco de Emma Hayes, seria completo.

Quase todas as jogadoras rendem em mais de uma posição no campo. Tal fato amplia o leque de opções e variações da treinadora, que pode mudar formação, funções das atletas e como o time joga no geral dentro de uma partida.

As deficiências

Ainda assim, o Chelsea possui seus problemas, como qualquer outro time. Primeiramente, a zaga central das Blues muitas vezes mostrou fragilidade quando a capitã Magdalena Eriksson não esteve presente. Entretanto, esse problema parece já ter resolvido com a chegada da holandesa Aniek Nouwen.

Além disso, outra deficiência presente no elenco é a lateral-esquerda Jonna Andersson, que sofreu em alguns jogos contra times mais forte. E no fim da temporada, perdeu espaço para a improvisada Jess Carter.

Quem pode chegar e quem pode sair

Finalmente, após abordar estes pontos, é hora de falar sobre possíveis contratações do time londrino neste verão europeu.

Em primeiro lugar, as chegadas. Além de Nouwen, já anunciada, e Lauren James, fortemente especulada nas Blues, uma lateral-esquerda deve ser a prioridade nessa janela. Nomes como Sakina Karchaoui, segundo o jornal Sport, atraem interesse de Emma Hayes. Ademais, uma outra zagueira pode estar na lista do Chelsea, uma vez que há rumores de uma possível formação com três zagueiras na próxima temporada.

Por fim, as jogadoras que podem partir de Kingsmeadow. Além de Jamie-Lee Napier, escocesa que já teve sua saída confirmada pelo clube, rumores que Bethany England pode deixar o Chelsea em busca de mais espaço em outro clube, o que seria uma enorme perda para as Blues. Da mesma forma que a atacante, tem a possibilidade de alguma lateral partir para ter mais tempo de jogo.

