Chelsea Women interessado em lateral do Lyon

Após o anúncio da zagueira Aniek Nouwen, pouco tem acontecido no mercado de transferência do Chelsea Women. Com exceção de Lauren James, atleta do Manchester United, os rumores envolvendo as Blues não tem sido muitos.

Entretanto, na quinta feira (3), o jornal espanhol Sport noticiou que as londrinas podem estar de olho na lateral-esquerda Sakina Karchaoui, do Lyon. De pronto, há concorrência. Isso porque, Barcelona e Paris Saint-Germain também estariam interessados na atleta.

Sobre a jogadora

Primeiramente, a jogadora de 25 anos começou sua carreira no Montpellier, em 2012. Ficou no clube até 2020, quando foi contratada pelo Lyon. Porém, a lateral não foi capaz de se firmar no novo time. E com a equipe francesa buscando alternativas à posição, Karchaoui decidiu que é a hora de se mudar.

Taticamente, seu ponto forte é a ofensividade. Ela se destaca na velocidade e drible. Ainda que a defesa não seja sua maior virtude, Karchaoui não compromete. Um trunfo é sua rapidez para se recuperar. Além disso, possui uma certa agressividade nas divididas.

No mais, a lateral joga por sua seleção desde 2016. Ela foi campeã da SheBelieves Cup de 2017 e chegou a aparecer no Time do Ano de 2020 da IFFHS.

Uma posição carente e, ao mesmo tempo, em excesso

A princípio, Karchaoui chegaria para uma posição que foi uma das mais frágeis do Chelsea na última temporada: a lateral-esquerda. Na reta final de 2020-21, Jonna Andersson, teoricamente titular da posição, foi colocada no banco. A sueca perdeu espaço para Jess Carter. Tal fato pode indicar uma falta de confiança de Emma Hayes.

Contudo, ainda que seja uma fragilidade do elenco, o setor também é uma área onde muitas jogadoras podem atuar. Além de Andersson e Carter, Hannah Blundell e Niamh Charles são outras que jogaram por ali durante a temporada.

Dessa forma, é difícil imaginar um cenário onde não haja uma venda. Como Carter e Charles são versáteis e a lateral-esquerda nem mesmo é a posição favorita de ambas, as atenções se tornam para Andersson e Blundell. Ambas são boas peças ao grupo. Contudo, com a perda de espaço, podem querer mudar de ares.

Todavia, ainda é muito cedo para decretar algo sobre o destino das jogadoras, uma vez que a janela de transferências só está no início.

