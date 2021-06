Olho no mercado: Ilya Zabarnyi, um novo alvo dos Blues

Segundo o TuttoMercatoWeb, o Chelsea estaria próximo de finalizar as negociações pela compra do zagueiro Ilya Zabarnyi, que atualmente defende o Dínamo Kiev. Apesar de ter apenas 18 anos de idade, o jovem ucraniano já acumula convocações para a seleção principal de seus país. Além disso, tem experiência de jogo nas duas principais competições de clubes da UEFA: a Champions e a Europa League.

Confiança de Shevchenko

O ex-atacante dos blues e atual treinador da seleção ucraniana, Andriy Shevchenko, é apontado como o responsável por recomendar o defensor à diretoria do Chelsea. Desde que fez sua estreia pela seleção principal em outubro de 2020, Zabarnyi acumulou sete convocações. Além disso, o zagueiro jogará a Eurocopa com a Ucrânia, que estreará neste domingo (13) contra a seleção holandesa.

Ao mesmo tempo que atrai olhares do técnico da sua seleção, o jovem zagueiro é uma peça importante para o seu clube. Zabarnyi tem características que, no geral, chamam muita atenção em defensores: altura e força. Mas também apresenta um ritmo de jogo intenso, conseguindo acompanhar o andamento das jogadas rápidas de ataque adversárias.

Zabarnyi na temporada atual

O camisa 25 do Dínamo Kiev atuou em 38 partidas pelo clube, sendo titular em todas as partidas que o clube jogou em competições continentais na temporada. Somando todas os jogos em que participou, Zabarnyi marcou um gol e deu uma assistência.

Mesmo com poucas participações diretas no ataque, o zagueiro fez parte da defesa menos vazada do campeonato ucraniano. Sua taxa de duelos ganhos foi de 67% ao longo de toda temporada, uma das melhores dentre todas as ligas europeias. Assim também merece destaque a qualidade de passe do defensor, que possui a estatística de 92% de passes certos.

Em suma, esses números tenham sido acumulados em um campeonato de porte menor que a Premier League. No entanto, a participação do zagueiro na Eurocopa pode ser um dos grandes fatores que definirá seu destino para a próxima temporada.

