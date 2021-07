Negócio fechado: Billy Gilmour sairá em empréstimo

Billy Gilmour sai em empréstimo e jogará a temporada 2021/2022 pelo Norwich City. Depois de bastante especulação, o anúncio oficial do acordo entre os Blues e os Canários foi feito na manhã desta sexta-feira (02).

O meio-campista de 20 anos é uma das maiores promessas do Chelsea, bem como do futebol britânico. Ao passo que completou sua segunda temporada no time principal do clube de Londres, o empréstimo será importante para continuar seu desenvolvimento. Do mesmo modo, a chegada do escocês representa um grande reforço para o Norwich City, que retorna a Premier League.

Gilmour chegou em Cobham em 2017. Nas categorias de base, integrou o elenco campeão da Premier League sub-18 e conquistou a FA Youth Cup na temporada 2017/2018. Posteriormente, na temporada 2019/2020 ganhou o prêmio de Academy Player of the Year, sendo eleito pelos torcedores o melhor jogador das categorias de base do clube.

Naquela mesma temporada, fez sua estreia pelo time principal no empate em 2-2 contra o Sheffield United em agosto de 2019. Como consequência, se tornou uma peça integral do elenco principal, sendo escalado como titular pela primeira vez na vitória de 7-1 sobre o Grimsby Town na Carabao Cup. Desde então, ele acumulou 22 aparições com os Blues.

O cara do jogo

Finalmente, em junho de 2021 fez sua estreia pela seleção escocesa no empate em 2-2 contra a Holanda. Além disso, foi convocado para representar a Escócia na UEFA Euro 2020, que ainda está sendo disputada.

Sua estreia como titular em competições europeias pela seleção foi no empate em 0-0 contra a Inglaterra no último dia 18 de junho. Ao final da partida, recebeu o troféu de Man of the Match. Da mesma forma, ganhou o prêmio de melhor do jogo em suas estreias como titular na Premier League, na FA Cup e na Champions League.

Apesar de uma lesão no joelho que o afastou dos campos por quatro meses, Billy voltou e deixou claro toda sua habilidade, bem como o potencial que tem para evoluir ainda mais. No entanto, por conta das peças mais experientes no elenco dos Blues, ele teria poucas oportunidades de atuar com regularidade.

Nesse sentido, tanto o Chelsea como o treinador, Thomas Tuchel, sabem e reconhecem a importância do meia para o futuro do clube. Então, um empréstimo se mostrou como a melhor solução para garantir a continuidade do processo de formação e desenvolvimento do escocês.

Por que o Norwich City?

O time do leste da Inglaterra acabou de retornar para a primeira divisão, depois de vencer a EFL Championship. Logo, o jogador do Chelsea terá a oportunidade ideal para seguir trabalhando no mais alto nível. Acima de tudo, o empréstimo não será bom apenas para o jogador, mas também para o Norwich. Há a expectativa de que Gilmour chegue para assumir a titularidade e dar mais qualidade para o meio campo.

Outro fator importante é Daniel Farke, treinador dos Canário, que trabalhou com Tuchel nos tempos de Borussia Dortmund. Nesse sentido, a relação entre os dois foi um dos grandes fatores que permitiram a negociação. Do mesmo modo, o estilo de jogo característico de Farke chamou atenção dos Blues: busca pela posse de bola e por jogadas de profundidade, juntamente com muitas jogadas de transição e trocas de passe.

O treinador do Norwich, inclusive, já falou sobre a chegada de Gilmour ao clube:

“Entendemos que ele pode nos ajudar muito com sua habilidade de conectar jogadas, com suas qualidades técnicas e também nas jogadas de defesa. Ainda temos que lembrar que ele é jovem e que ele não jogou com muita regularidade no nível da Premier League. Temos que dar tempo e espaço para ele evoluir e ganhar ritmo. Apesar de tudo, sentimos que ele pode nos ajudar a alcançar nossos objetivos“.

Em suma, todas as partes envolvidas se beneficiam. Billy Gilmour ganhará tempo de jogo e terá a possibilidade de evoluir ainda mais. Por outro lado, Daniel Farke terá um jovem talento com grandes habilidades para agregar seu elenco. Por fim, o Chelsea consegue desenvolver uma de suas principais promessas.

