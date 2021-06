Análise Tática: jogadores do Chelsea por suas seleções na Euro 2020

Há mais de uma semana, a Euro 2020 teve seu tão esperado início. Neste sentido, com a Fase de Grupos encerrada, alguns jogadores do Chelsea atuaram por suas seleções (e até foram eliminados). Todavia, os blues estiveram cumprindo funções diferentes das quais conhecemos.

Entre os destaques: estão Jorginho, N’golo Kanté, Mason Mount e Billy Gilmour. Em suma, os atletas chamaram a atenção dos telespectadores pelo seu desempenho. Ademais, para observá-los com atenção, preparamos esta análise dos blues em alguns jogos no torneio.

Jorginho – Itália

De pronto, pela seleção o volante Jorginho atua pela mesma posição em clube. Contudo, cumpre papéis diferentes. Um deles é na fase de construção. Em conclusão, sua participação é maior pela Azurra do que pelo Chelsea.

O jogador ítalo-brasileiro é o grande organizador do jogo da Itália, junto a Locatelli. Quando no ataque, o time de Roberto Mancini gosta de inverter o jogo e girar a bola até achar um espaço considerável. Portanto, Jorginho é fundamental nessa estratégia.

No exemplo abaixo, Jorginho procura seus colegas de equipe antes de receber a bola. Em resumo, ele enxerga, domina e executa o passe.

Além de dominar a posse de bola no ataque e sair jogando com ela, a seleção italiana também usa estratégias para atrair o adversário. Desta forma, consegue superá-lo por meio de passes de ruptura. E, como primeiro volante, o jogador do Chelsea é essencial no esquema.

Na ocasião acima, Bonucci efetuou o passe e Jorginho teve campo livre para conduzir a bola e levar o time ao ataque.

Por último, conseguimos notar que a Itália é uma das seleções mais intensas do campeonato, sufocando os rivais do início ao fim. Neste sentido, Jorginho também participa dos momentos de pressão alta da equipe.

Ele costuma pressionar os volantes adversários, impedindo que a bola chegue aos seus pés.

Kanté – França

Outro meio-campista blue, Kanté tem um posicionamento e uma função diferente na seleção francesa. De antemão, N’golo assume a posição de primeiro homem na volância da equipe comandada por Didier Deschámps.

Em outras palavras, ele protege a área e distribui a bola com os laterais e jogadores de ataque. Função normalmente tomada por Jorginho no Chelsea.

A seguir, um momento de Kanté protegendo a área:

Conforme dito acima, o francês também atua distribuindo a bola para jogadores avançados:

Mason Mount – Inglaterra

Entre os nomes presentes nesta análise, Mount talvez seja o jogador do Chelsea com menos variações táticas na seleção que representa.

Assim sendo, com a bola no campo de ataque ele normalmente se posiciona no lado esquerdo, mais próximo ao corredor central.

Entretanto, com a bola no campo de defesa, Mount costuma se posicionar em amplitude. Ou seja, aberto e encostado na linha lateral esquerda.

Pressionando o adversário próximo de sua área, Mount costuma avançar no volante. Neste sentido, agia para bloquear a chegada de um passe nesse jogador.

Na partida da Inglaterra contra a Escócia, Mason e Gilmour tiveram um interessante duelo. Na zona do meio de campo ou no 1º terço, ambos marcavam as jogadas de cada um e impediam progressões.

Billy Gilmour – Escócia

Continuando com o jogo de Wembley entre ingleses e escoceses, Gilmour teve mudanças táticas para este jogo.

Nos poucos minutos de posse de bola da Escócia, Billy teve a mesma função de Jorginho e Kanté por suas seleções. Em síntese, receber de frente para a defesa e distribuir a bola para companheiros avançados ou laterais.

Gilmour pressionava no lado direito quando os escoceses desejavam roubar a bola no ataque. Durante toda a partida, o jovem volante teve preferência por esse lado.

Por fim, Gilmour também exerceu uma função em bloco. E mais uma vez pelo lado direito.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp