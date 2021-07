Daily Express: Jorginho atrai interesse de outros clubes

Depois de um início de temporada com muitas críticas e dúvidas, Jorginho assumiu certo protagonismo e se tornou uma peça central no elenco do Chelsea. Sem dúvidas, foi uma das chaves para a conquista da Champions League. Assim como para a seleção italiana, que foi campeã da Eurocopa no último domingo (11).

Ao passo que fez uma das melhores temporadas de sua carreira, alguns clubes europeus se mostraram interessados em receber o meia. Segundo o Daily Express, o agente do jogador, João Santos, comentou sobre a possibilidade de algum time procurar a contratação de Jorginho:

“Eu confirmo isso, o interesse é claro. Com certeza, com 29 anos, ele [Jorginho] pode jogar muito bem nos principais clubes europeus e muitos têm interesse nele“.

Juventus de olho no ítalo-brasileiro

A Juventus parece ser uma das interessadas na contratação. No entanto, apesar do interesse de outros clubes, o camisa 5 não parece ter vontade de deixar o Chelsea:

“Ele ainda tem mais dois anos de contrato. Então tudo está nas mãos do clube. Tem o Mundial de Clubes, tem a Supercopa da Europa. Para um jogador, esses são objetivos importantes. No momento, Jorginho jogará pelo Chelsea na próxima temporada“.

Portanto, tudo indica pela permanência do ítalo-brasileiro em Londres. Mesmo com o interesse dos Blues em contratar Declan Rice, do West Ham.

Bola de Ouro é uma possibilidade?

Depois de ser campeão continental tanto pelo clube como pela seleção, torcedores levantaram a possibilidade de Jorginho ser um dos concorrentes ao prêmio da FIFA. Assim, a repercussão foi grande.

Durante sua participação no programa Bem Amigos na última segunda-feira, o meia comentou sobre o assunto:

“A gente vive para sonhos. Mas vou ser bem sincero: depende do critério. Se falarmos em questão de habilidade, sou consciente de que não sou o melhor do mundo. É critério como jogador ou quem ganhou mais títulos? Porque ninguém ganhou mais do que eu esse ano. Como vou me comparar a [Lionel] Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar? Sinceramente são características completamente diferentes. Mas depende do critério“.

