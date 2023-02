Fim da novela: Enzo Fernández é do Chelsea! Confira a trajetória do jogador mais caro da história do clube

O Chelsea chegou a um acordo com o Benfica e fechou a contratação do meio-campista Enzo Fernández, destaque do título mundial da Argentina em dezembro. Os Blues irão desembolsar 121 milhões de euros, valor da multa rescisória do jogador, fechando um contrato válido até 2031. De todo o montante, 40 milhões de euros serão pagos à vista, com o restante diluído em seis parcelas. Assim, Enzo se torna a contratação mais cara da história do clube, superando os 115 milhões gastos em Lukaku.

Cobiçado pelo Chelsea desde o fim do Mundial, o argentino de 22 anos chegou a ficar próximo do clube na virada do ano, mas o negócio havia esfriado após uma veemente recusa do clube português. Entretanto, após falhar na tentativa por outros alvos no meio-campo, o Chelsea voltou à carga por Enzo Fernández nos últimos dias, dessa vez com um final feliz.

Revelação da Copa do Mundo

Enzo Fernández se tornou objeto de desejo de gigantes após suas grandes atuações com a camisa da Argentina no Catar. O meio-campista, que havia iniciado o torneio na reserva, assumiu a titularidade contra a Polônia, no terceiro jogo da fase de grupos, e não saiu mais. Com muita lucidez, o camisa 24 organizou e trouxe consistência ao meio-campo do time de Lionel Scaloni.

Sua combatividade e capacidade de cobrir espaços se traduziram nos números: ao todo, foram 22 desarmes e 32 bolas recuperadas nas sete partidas disputadas em solo catari.

No entanto, os predicados de Enzo Fernández vão muito além da parte defensiva. Com uma enorme capacidade de controle do meio-campo, o jovem argentino também se destaca pela qualidade na construção do jogo desde a saída de bola.

Mantendo o alto nível de atuação em todos os jogos até a decisão, o meio-campista foi eleito o melhor jogador jovem do Mundial.

Ascensão meteórica

Revelado pelo River Plate, Enzo Fernández chegou ao time profissional em 2019, mas, após poucas oportunidades na equipe, foi emprestado ao Defensa y Justicia no segundo semestre de 2020. Pelo modesto clube argentino, Enzo rapidamente conquistou seu espaço e tornou-se figura de destaque na equipe de Hernán Crespo, que fez história ao conquistar o inédito título da Copa Sul-Americana naquela temporada.

Já em 2021, Enzo Fernández seguiu no Defensa y Justicia na primeira parte da temporada e ajudou o clube a levantar mais uma taça: a Recopa Sul-Americana, diante do Palmeiras. Pela Libertadores, o meio-campista teve grandes atuações na fase de grupos, inclusive contra o próprio Palmeiras, e ajudou a classificar a equipe às oitavas de final da competição.

Após o fim do empréstimo, Enzo retornou ao River Plate para a segunda metade da temporada e não tardou a ganhar a confiança de Marcelo Gallardo. Ainda no ano de 2021, o jovem assumiu a titularidade da equipe e não saiu mais. Graças às constantes variações táticas que Gallardo promovia, Enzo exerceu diversas funções no meio-campo, desde primeiro-volante até meia-avançado, praticamente como um camisa 10. Tais variações apontam para outro grande predicado do jovem jogador: a polivalência.

Em 2022, Enzo viveu fase artilheira pelo River. Cobrador de pênaltis, em seis meses pelos Millonarios o camisa 13 anotou onze gols, sendo cinco a partir da marca da cal. Além disso, foram sete assistências nos 30 jogos disputados.

Ida para o Benfica

Com cada vez mais destaque pelo River, Enzo Fernández já chamava a atenção de clubes da Europa. Assim, em julho de 2022, o Benfica desembolsou 10 milhões de euros e assinou com o jogador até 2027.

Em solo português, Enzo chegou e assumiu a titularidade de imediato. Foram três gols marcados nos três primeiros jogos pelo clube de Lisboa, em duas partidas pela UEFA Champions League e uma pelo Campeonato Português. Vestindo a camisa 13 do Benfica, teve atuação de destaque, por exemplo, na grande vitória por 4 a 3 diante da Juventus, pela Champions.

Comandado pelo alemão Roger Schmidt, o Benfica atua em um 4-2-3-1 e tinha Enzo Fernández formando uma dupla de volantes com o português Florentino Luís. Ao todo, foram 29 partidas disputadas com a camisa benfiquista, com quatro gols e seis assistências.

