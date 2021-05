Em busca do artilheiro: atacantes de elite são especulados no Chelsea

Desde a saída de Diego Costa, em 2018, o Chelsea ainda não conseguiu se firmar com um centroavante titular por mais de uma temporada.

Neste período, Álvaro Morata, Gonzalo Higuaín, Michy Batshuayi, Olivier Giroud e Tammy Abraham ganharam chances na equipe. Nenhum deles conseguiu se firmar, mesmo que alguns tenham entregado um bom número de gols.

Na atual temporada, as chegadas de Kai Havertz e Timo Werner aumentaram o poder ofensivo do Chelsea, mas nenhum deles é visto como um camisa 9 de ofício.

Além disso, há quem diga que os Blues sofrem com a ausência deste matador. O time costuma perder grandes chances em quase todas as partidas, e o artilheiro da campanha de Premier League é Jorginho, com apenas 7 gols – todos de pênalti.

Deste modo, jornalistas cravam o interesse do clube em assinar com um atacante de elite, e vários nomes foram especulados antes mesmo da abertura da janela de transferências.

Erling Haaland

Talvez o norueguês seja a maior sensação do mercado de transferências atualmente. O atacante de 20 anos tem contrato com o Borussia Dortmund até 2024, mas é especulado que deixe o clube na próxima janela.

O camisa 9 faz uma temporada especial. São 40 jogos, 39 gols e 12 assistências – média de participação superior a um gol por jogo.

O jornal inglês The Telegraph indicou que o Chelsea estaria disposto a vender Tammy Abraham e liberar Olivier Giroud para buscar os fundos necessários para a contratação de Haaland, avaliado em 180 milhões de Euros.

É importante lembrar que o agente de Haaland é Mino Raiola, que não tem uma boa relação com o Chelsea.

Porém, de acordo com o mesmo jornal, o preço alto e a forte concorrência, faz com que o Chelsea pense em um velho conhecido como ‘plano B’.

Romelu Lukaku

Mesmo com passagem sem tanto sucesso pelo Chelsea, o belga Romelu Lukaku é um atacante que interessa a diretoria dos Blues. De acordo com o The Telegraph, o atual campeão italiano é a segunda opção dos londrinos.

Na temporada, foram 43 jogos, 29 gols e 10 assistências. Participação fundamental no título da Internazionale na Serie A italiana.

Os valores para a contratação do atacante de 28 anos girariam em torno de 90 milhões de Euros, metade do valor estipulado de Haaland.

A narrativa de retorno e redenção no primeiro grande clube que apostou em seu futebol poderia ser um atrativo para a vinda de Lukaku. O contrário aconteceria com o próximo nome da lista.

Harry Kane

Um dos melhores atacantes da história do Tottenham, Harry Kane parece estar de saída. Recentemente, a Sky Sports informou que o atacante pediu para deixar seu clube.

Além disso, o próprio atacante deu algumas declarações que deixaram em aberto seu futuro.

“Quero jogar a Champions League. Quero jogar jogos grandes. Eu nunca diria que ficarei nos Spurs pelo resto da minha carreira”.

Vale lembrar que o Tottenham não vai se classificar para a Champions League pela segunda temporada consecutiva, e o atacante nunca conseguiu ganhar um título pelo clube.

Portanto, a ESPN listou o Chelsea, ao lado de City e United, como interessado no atacante de 27 anos.

Avaliado em 150 milhões de Libras, o alto valor faz com que o Chelsea pense em oferecer jogadores em troca para diminuir a pedida. Fontes informaram à ESPN que os Blues consideram mandar Tammy Abraham e Kepa Arrizabalaga, além de outros jogadores, numa troca com o rival.

Completo, Kane é o artilheiro e líder de assistências na Premier League. São 32 gols e 16 assistências em 48 jogos na temporada.

O que joga contra a possível vinda de Kane é o fato de jogar em um grande rival, que nunca negociou um grande jogador com o Chelsea – Luka Modric é um exemplo disso.

Robert Lewandowski

Falar em atacante de elite sem falar de Robert Lewandowski é impossível. O polonês foi escolhido como o melhor jogador do mundo na última temporada justamente por sua habilidade em fazer gols.

A Sky Sports alemã e o Diário As da Espanha colocaram o Chelsea como líder da corrida pelo centroavante. Informando inclusive, que contatos já foram feitos.

O atacante de 32 anos tem contrato com o Bayern até 2023, e está avaliado em 60 milhões de Euros.

Letal, Lewandowski tem mais gols do que jogos na temporada. Foram 47, além de 9 assistências em 39 partidas – média de 1,44 participações por jogo.

