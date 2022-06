Chelsea Women anuncia medalhista olímpica e pentacampeã da Champions League

Dois dias após anunciar a francesa Ève Périsset, o Chelsea Women anunciou a segunda contratação da janela.

Trata-se de Kadeisha Buchanan, ex-Lyon e da seleção do Canadá. Em suma, a transferência não teve custos e a defensora assinou por três anos. Além disso, de acordo com o empresário da jogadora, Buchanan agora é a defensora mais bem paga na Europa.

Quem é Kadeisha Buchanan?

Kadeisha Buchanan, também conhecida como Keisha, nasceu no dia 5 de novembro de 1995 em Toronto, Canadá. Inicialmente, ela começou a carreira jogando em times de universidade tanto no seu país natal quanto nos Estados Unidos. No total, entre base e profissional, foram quatro anos na América do Norte.

Em janeiro de 2017, no entanto, Buchanan decidiu mudar de continente. O destino foi a França, mais especificamente o Lyon, onde passou os últimos cinco anos. Nesse meio tempo, a zagueira conquistou cinco Champions League, cinco ligas nacionais e mais três Copas da França.

A nível internacional, Buchanan também traz uma boa experiência. Em 2015, participou do elenco canadense na Copa do Mundo, sendo eleita a Melhor Jogadora Jovem da competição. Ainda no mesmo ano, esteve presente no Time do Ano da FIFA.

Além disso, Buchanan fez parte da Seleção Olímpica Canadense que conquistou o bronze do Canadá nas Olimpíadas de 2016. Bem como, teve papel central na conquista medalha de ouro do Canadá nas Olimpíadas de 2021.

A ambição da Champions

Buchanan também deu uma entrevista para o site do Chelsea. Em síntese, ela destacou a vontade de ganhar a Champions League por um novo clube. A defensora também comentou sobre o que pode trazer para o time:

“Espero trazer minha experiência para a equipe e continuar no caminho bem-sucedido que o clube está nas últimas temporadas. Não posso esperar para me juntar às minhas companheiras e à equipe técnica nessa jornada“.

Ademais, a treinadora, Emma Hayes, comentou sobre a chegada de Buchanan, ressaltando a gana da defensora:

“Kadeisha é uma vencedora nata no auge e não tenho dúvidas que contratamos uma jogadora de alto nível que já se provou“.

Por fim, Buchanan deve se reunir com a equipe pouco antes do torneio de pré-temporada, em agosto. Até lá, ela estará participando Copa Ouro, junto com Jessie Fleming.

